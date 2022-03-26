نعى المستشار حمدي معوض عبدالتواب، وكيل نادي قضاة مصر، الفقيه القانوني الكبير رجائي عطية، نقيب المحامين المصريين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الذي وافته المنية صباح اليوم، خلال تأدية عمله في محراب العدالة.
دوت الخليج
وتقدم عبدالتواب، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد والمحامين المصريين والعرب، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وكيل نادي القضاة ينعي رجائي عطية
وأكد وكيل نادي قضاة مصر، أن الراحل كان رمزا للعطاء، وله بصماته في المجال العام والنقابي، مضيفا أن الراحل لقى ربه شهيدا أثناء ممارسته لعمله داخل محراب العدالة.
هذا ونعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، رجائي عطية نقيب المحامين الحالي وعضو مجلس الشورى الأسبق و الذي وافته المنية اليوم.
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: أننا فقدنا رجلاً فذاً من رجالات القانون قدم الكثير لبلاده واثري الساحة القانونية في مصر والعالم العربي بعلمه الوفير خلال مسيرته الحافلة داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
الشيوخ يستكمل مناقشة قانون التأمين الموحد
هذا ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة غدا الأحد، مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
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