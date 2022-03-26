وزير الزراعة يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون في تبادل السلع الغذائية...

أعرب خيرت لاما سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة، عن سعادته بلقاء السيد القصير وزير الزراعة، وإن بلاده من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للقمح حيث يتميز بجودته العالية، موضحًا أن كازاخستان بصدد إنشاء منطقة لوجستية للتجارة الحرة في ميناء العين السخنة حتى تصبح مصر مركزاً لوجيستيا لبيع المنتجات الكازاخية من الحبوب والمواد الغذائية لدول القارة الأفريقية وفي نفس الوقت إمكانية استخدام تلك المنطقة لتصدير البطاطس والمنتجات الزراعية المصرية لجمهورية كازاخستان.

جاء ذلك على هامش لقاء سفير كازاخستان في القاهرة، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والمستشار الزراعي الكازاخستنى بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تبادل السلع الزراعية والثروة الحيوانية والبحث العلمي.

ومن جانيه قال السيد القصير وزير الزراعة، في تصريحات صحفية السبت، إنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات متتالية لمجموعتي العمل الفنية المشكلة من الجانبين والمعنية ببحث ومتابعة التعاون الزراعي بين البلدين لايجاد آلية للمضي قدماً في تنفيذ كل موضوعات التعاون التي تم الاتفاق عليها وخاصة تبادل السلع الزراعية.

وأضاف «القصير» إنه تم أيضاً الاتفاق على دراسة آلية الشراكة بين البلدين في الاستثمار الزراعي وأهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية الكازاخستنية المقرر انعقادها بالقاهرة هذا العام من أجل وضع خريطة طريق لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد وزير الزراعة على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وعلى الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في مصر وكازاخستان من أجل تعزيز التعاون بين الدولتين في جميع مجال المجالات، بالإضافة إلى التعاون في مجالات المحاصيل الحقلية والتقاوى والامصال واللقاحات البيطرية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

واستعرض «القصير» الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال تحقيق الأمن الغذائي والمشروعات الزراعية التي تشهدها مصر حاليا، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية المرتبطة بالأمن الغذائي مثل التوسع في الإستصلاح الزراعي في مشروعات الدلتا الجديدة وجنوب الوادي في توشكي وفي شمال ووسط سيناء.