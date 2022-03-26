وزير الطيران يتفقد مكتب مبيعات مصر للطيران بمصر الجديدة

حرص الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اليوم السبت، علي زيارة تفقدية لمكتب مبيعات مصر للطيران بمصر الجديدة للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للجمهور وانتظام سير العمل بمكاتب مبيعات مصر للطيران. والتقى وزير الطيران المدني مع العاملين، وهنأهم بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد وضرورة تقديم كافة التسهيلات لخدمة الجمهور. كما التقى الوزير بعدد من العملاء المتواجدين بالمكتب للاطمئنان منهم على جودة الخدمات المقدمة واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير هذه الخدمات حرصًا على راحتهم. وأعلنت شركة مصر للطيران للسياحة « الكرنك»، عن تنظيم رحلات لسفر المشجعين المصريين الراغبين في مؤازرة المنتخب المصرى في مباراة العودة أمام نظيره السنغالي المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 والمقرر لها الثلاثاء القادم هناك.

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