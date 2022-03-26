عاجل- تشييع جثمان نقيب المحامين الراحل رجائى عطية من مسجد عمر مكرم

جدة - نرمين السيد - شيع محامو مصر جثمان نقيب المحامين الراحل رجائى عطية، الذى وافته المنية فى وقت سابق من اليوم، من مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة عقب أداء صلاة العصر، قبل التوجه إلى مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.





وشارك فى صلاة الجنازة حشد كبير من المحامين، وأعضاء مجلس نقابة المحامين، وعدد كبير من نقباء النقابات الفرعية بالمحافظات، بالإضافة إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، وعدد من أعضاء البرلمان. وحُمل جثمان رجائى عطيه ملفوفا بعلم مصر واكتظ مسجد عمر مكرم بالمصلين من المحامين والشخصيات العامة الذين حرصوا على الحضور لأداء صلاة الجنازة على الفقيد الراحل. كان رجائى عطيه قد توفى صباح اليوم بداخل مقر إحدى المحاكم بالجيزة أثناء تواجده للترافع فى قضية تخص مجموعة من المحامين، حيث ألمت به أزمة صحية مفاجئة أثناء تواجده بمقر المحكمة، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة.

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