أولياء الأمور يواصلون مطالبهم بتخفيف المناهج.. والتعليم توضح

جدة - نرمين السيد - وتداول أولياء الأمور هشتاج "الوحدة الأخيرة للاطلاع فقط، نعم لتخفيف المناهج" عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلين إن الفترة المتبقية من الفصل الدراسى خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك، لا تتناسب مع حجم المناهج، الأمر الذى يضطر المعلمين للإسراع فى شرح الدوس وبالتالى لا يتمكن التلاميذ من التحصيل بالشكل المناسب كما لا يتبقى أمامهم وقت كافٍ للمراجعة.

وقالت عبير أحمد، مؤسس صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، والتى يتابعها أكثر من 100 ألف من أولياء الأمور، إن المناهج تحتوى على كم هائل من الدروس ولا تتناسب مع مدة الفصل الدراسى، مطالبة وزارة التربية والتعليم بمراعاة ظروف الطلاب وأولياء الأمور ووضع مطالبهم فى الحسبان وحسم الأمر بشكل مبكر.

واقترحت أحمد، فى بيان للاتحاد، بأن تكون الوحدة الأخيرة من كل مادة دراسية للاطلاع فقط وليس للحذف، حتى يدرس الطلاب المادة العلمية، لكن دون الامتحان فيها.

وعلق وزير التربية والتعليم، على مطالبات أولياء الأمور، فى تصريحات صحفية، قائلاً إن حذف أو إلغاء أجزاء من المناهج من شأنه إلحاق الضرر بالطلاب أولاً، لأنه يعيقهم عن الوصول لمخرجات التعلم المطلوبة منهم، والمناهج تُبنى على بعضها البعض من عام دراسى إلى آخر، وبالتالى كان يجدر بالأسر أن تطالب بزيادة التحصيل الدراسى لأبنائها وليس تخفيف المناهج.

وفى بيان صحفى، أصدره النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب قبل أيام، متضمناً رداً من وزير التربية والتعليم على سؤال سبق أن وجهه له النائب، بشأن مشكلات مناهج الصف الرابع الابتدائى، سواء لطولها أو صعوبتها أو عدم وجود تدريب وتدرج يتيح للطلاب وأولياء الأمور استيعاب التغيير الحادث.

وفى رده، قال الدكتور طارق شوقى، إن جائحة كورونا أثرت على مدة العام الدراسى، واستجابة للظروف الحالية لن يتم اختبار الطلاب إلا فيما درسوه بالفعل من المناهج، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه أنه لا يمكن تخفيف مناهج الصف الرابع الابتدائى، الذى يطبق عليه نظام التعليم الجديد "0.2"؛ لأنها جزء من سلسلة تطوير بُنيت على ما قبلها وسيُبنى عليها ما بعدها.

جدير بالذكر أن مطالبات أولياء الأمور بشأن إلغاء الوحدات الأخيرة من المناهج تتكرر فى كل فصل دراسى، وخلال الفصل الدراسى الأول، وبعد تأكيدات وزارة التربية والتعليم أكثر من مرة عدم إلغاء أو تخفيف أجزاء من المناهج، إلا أنه فى نهاية الفصل الدراسى أصدرت الوزارة بياناً صحفياً، قالت فيه إن أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول ستكون من المناهج الدراسية بداية من مقررات "التيرم الأول" وحتى مناهج نهاية شهر ديسمبر، أما الأجزاء المتبقية من المناهج لشهر يناير لن يتم حذفها لكنها ستكون للاطلاع فقط.

أما فيما يتعلق بمناهج الصف الرابع الابتدائى، فقال وزير التربية والتعليم، إن مقررات الفصل الدراسى الأول لهذا الصف خاصة فى مادتى العلوم والرياضيات، سوف يُستكمل تدريسها خلال الفصل الدراسى الثانى، بعدها يبدأون فى مقررات الفصل الدراسى الثانى وحال تبقى أجزاء لم يتم تدريسها ستستكمل بعد الإجازة الصيفية، لكنه مع بداية الفصل الدراسى الثانى قال إن الكتاب المقدم للطلاب فى مادتى العلوم والرياضيات يتناسب مع الفترة المتبقية من العام الدراسى، مؤكداً أنه لا يمكن الحذف من المنهج لأنه علم تراكمى يكمل بعضه بعضاً.

وفى أكثر من مناسبة، قال وزير التربية والتعليم، إن العام الدراسى فى مصر قصير للغاية مقارنة بباقى الدول، حيث يصل إلى 108 أيام مقابل 180 يوماً فى دول أخرى، وفى اليابان على سبيل المثال تصل مدة العام الدراسى إلى 11 شهراً، ويتواجد التلاميذ فى المدارس فى الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، بينما فى مصر يشكى أولياء الأمور من طول فترة الدراسة ويطالبون بإجازات وحذف وإلغاء للمناهج.

ومع تطبيق نظام التعليم الجديد 0.2، الذى بُنيت مناهجه وفقاً للمعايير الدولية، أصبح هناك مشكلة مستمرة بين طول المناهج وأيام الدراسة الفعلية، حتى اضطر الوزير فى أحد الأعوام، وقبل تفشى جائحة كوفيد-19، لبدء الدراسة بالنسبة للطلاب الذين يطبق عليهم النظام الجديد مبكراً بنحو 10 أيام مقارنة بزملائهم فى الصفوف الأخرى.