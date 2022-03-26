جدة - نرمين السيد - وأصدرت النقابة بيانا صحفيا جاء فيه: "ببالغ الحزن والآسى ينعى الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية ومجلس الإدارة علم من أعلام القانون وفارس نبيل ومناضل جليل والأديب والفقيه المغفور له بإذن الله رجائى عطية نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب رحم الله الفقيد واسكنه مغفرته ورضوانه ". ويشاطر المجلس الأسرة القانونية فى مصر والعالم العربى وعموم المصريين الأحزان ولأسرته الصبر والسلوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المهن الموسيقية ناعية رجائى عطية: فارس نبيل ومناضل جليل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.