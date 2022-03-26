/688278/موسيماني-تغيرت-حياتي-الكروية-الدولية-إلى-العظمة-شكرا-لمحمود-الخطيب

يستعد النادي الأهلي لمبارته القادمة أمام نظيره الهلال السوداني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عبر حسابة الرسمي”تويتر” : من هذه المباراة، هبطت هنا مرتديًا المسارات الحمراء وتغيرت حياتي الكروية الدولية إلى العظمة شكرا للكابتن الخطيب.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 - صن داونز 13 نقطة

2 - الأهلي7 نقاط

3 - الهلال4 نقاط

4 - المريخ 4 نقاط.

يسعي النادي الأهلي فى تحقيق الفوز والتأهل للدور القادمة، حيث يأمل فى حصد بطولة دوري ابطال للمرة الثالثة.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفريقين إذ نجح الفريق المصري في تحقيق الفوز بثمان مباريات من أصل 17 مواجهة جمعته بأندية السودان، بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل، وتلقى الأهلي 3 خسارات، وسجل لاعبوه خلال هذه المواجهات 23 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 13 هدفا.

نتيجة مباراة الأهلي والمريخ السوداني

حقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ضرب محمد شريف بالهدف الثاني والتقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثانية والسبعين من عمر المباراة، من خلال علي معلول أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها محمد شريف بتسديدة من لمسة واحدة مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

تشكيل المريخ السوداني أمام الأهلي:

حراسة المرمى: منجد النيل.

خط الدفاع: حمزة داوود، صلاح نمر، كرشوم وبخيت خميس.

خط الوسط: وجدي عوض، محمد الرشيد، طيفور، السماني الصاوي، توني والجزولي نوح.

خط الهجوم: رمضان عجب.

تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – عمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسين الشحات