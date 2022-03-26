/688277/اعتداء-مجدي-عبد-الغني-على-أمن-ستاد-القاهرة

تعدي مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق، على عسكري أمن ستاد القاهرة أمس الجمعة أثناء، دخوله لمشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجدي عبد الغني أثناء تشاجره مع فرد أمن أمام استاد القاهرة ويظهر في الفيديو وهو يسب العسكري، وذلك من أجل منعه للدخوله لشاهدة مباراة الفراعنة أمام منتخب السنغال.

موعد مباراة منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمباراته القادمة أمام نظيره السنغال، والتي من المقرر إقامتها فى تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن تصفيات كاس العالم بقطر 2022، يوم الثلاثاء القادم.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط : عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور- مجدي أفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد- مروان حمدي.

قائمة السنغال لمواجهة مصر

فى حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - ألفريد جوميس "رين الفرنسي" - سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي"

فى خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني" - ساليو سيس "نانسي الفرنسي" - كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" - بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني" - عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي" - إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي" - عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي" - فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

فى خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي" - بابي جاي "مارسيليا الفرنسي" - نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي" - إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي" - مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي" - مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني" - جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".

فى خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" - إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي" - بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي" - كيتا بالدي "كالياري الإيطالي" - حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي" - بولاي ديا "فياريال الإسباني" - فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي" - مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".