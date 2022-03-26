غدًا بدء فعاليات الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بالمنوفية

/688269/غدا-بدء-فعاليات-الحملة-القومية-ضد-مرض-شلل-الأطفال-بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن غداً الأحد 27 مارس ستنطلق أولى فاعليات الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال وتستمر لمدة 4 أيام بنطاق المحافظة والتي تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات بالمجان ، وذلك ضمن الحملات التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنوياً بهدف رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن المديرية قد أنهت كافة استعداداتها وتجهيزاتها للبدء غداً في تنفيذ الحملة والتي تستهدف تطعيم 675 ألف و 912 طفل من سن يوم وحتى 5 سنوات بالطعم الفموى سابين ثنائي التكافؤ من الساعة ٨ صباحاً وحتى ٥ مساءً وذلك من خلال إنتشار عدة فرقة متحركة ستجوب كافة المنازل من شقة الى شقة وكذا المناطق النائية وأماكن التجمعات والميادين بنطاق المحافظة علاوة علي الفرق الثابتة المتواجدة بمكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية لضمان تقديم الخدمة بشكل جيد.

خطة الصحة فى المنوفية لاستقبال شهر رمضان

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بتشديد الرقابة على منافذ بيع المواد الغذائية بنطاق المحافظة وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر كافة السلع استعداداً لشهر رمضان المبارك ، تواصل مديرية الصحة بالمنوفية جهودها المكثفة في شن الحملات التفتيشية المكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ، حيث تم المرور علي 22 منشأة بنطاق المحافظة وتم سحب 33 عينة لارسالها إلى المعمل المشترك للتأكد من جودتها وصلاحيتها ، كما أسفرت الحملة عن ضبط 155 كجم لحوم بلدي و مفرومة غير صالحة للإستهلاك الآدمي لتغير خواصها الطبيعية وتم إعدام 312 كجم أغذية متنوعة و 130 لتر زيوت وعصائر غير صالحة للإستخدام الآدمي ، وتم تحرير محاضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة للاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.