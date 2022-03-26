مسلسل ملف سري الحلقة الأولى: هاني سلامة يحقق في قضايا فساد

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل ملف سري الحلقة الأولى

مسلسل ملف سري الحلقة الأولى

يعتمد مسلسل ملف سري للفنان هاني سلامة وعائشة بن أحمد على مشاهد الإثارة والغموض والأكشن بجانب الرومانسية ومن المقرر أن تبدأ أحداث الحلقة الأولى خلال الفترة التي حاول فيها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تدمير الدولة المصرية.

ويظهر عدد من الشخصيات يعملون في غسيل الأموال ويتورطون في قضايا فساد ويجسد الفنان هاني سلامة دور مستشار يدعى يحيى عز الدين يحقق في قضايا فساد ويتعرض للعديد من المواقف والأزمات والتهديدات بسبب عمله.

أبطال مسلسل ملف سري

ويضم مسلسل ملف سري الذي يعرض عبر شاشة قناة cbc الفضائية والحياة، عدد من النجوم في بطولته بجانب الفنان هاني سلامة، ومنهم ماجد المصري، عائشة بن أحمد، محسن محي الدين، مريهان حسين، وغيرهم ويتولى تأليف المسلسل محمود حجاج والإخراج لـ حسين البلاسي.

ومن جانبه منتج المسلسل، ريمون مقار كشف تفاصيل العمل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامجها "الحياة اليوم"، موضحًا أن المسلسل تدور أحداثه عام 2013، معلقًا: “عندنا هدف وعايزين نقول إن مصر أصبحت في وضع أحسن كتير عما كانت فيه”.

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وأضاف المنتج: “ويناقش المسلسل قضايا كتير منها غسيل الأموال وإزاي ناس كانوا بيتدخلوا في أحوال البلد.. وأحداث المسلسل ليست مأخوذة عن قصة حقيقية”، ومن جانبه محمود حجاج، مؤلف مسلسل" ملف سري" تحدث في مداخلة هاتفية له قائلًا: "المسلسل يركز على الفترة التي وقعت بعد عام 2013 والانفلات الأمني والدور الذي قامت به جماعة الإخوان الإرهابية في زعزعة الاستقرار للدولة المصرية".

واختتم كلامه: “كان هناك فسادا في أغلب المؤسسات بالدولة في هذا الوقت، وتتم مناقشة ما فعله بعض رجال الأعمال بشكل مستتر للاستفادة ماديًّا"، وكانت آخر أعمال الفنان هاني سلامة مسلسل بين السما والأرض الذي عرض رمضان الماضي 2021.