/688264/إلهام-شاهين-تنعي-الراحل-رجائي-عطية-صاحب-مواقف-وتاريخ-مشرف

توفي ظهر السبت، نقيب المحامين في مصر، رجائي عطية، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

دوت الخليج يرصد نعي الفنانة إلهام شاهين لنقيب المحامين.

إلهام شاهين تودع نقيب المحامين

وحرصت النجمة القديرة إلهام شاهين على نعي الراحل، حيث نشرت صورته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "الله يرحمه.. إنسان محترم وصاحب مواقف وتاريخه مشرف، الفقيه القانوني ونقيب المحامين أ. رجائي عطية.. ربنا يجعل مثواه الجنة يارب".

وفاة نقيب المحامين

وأعلن عدد من المحامين وأعضاء بمجلس النقابة عن وفاة النقيب إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء حضوره، جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات شمال الجيزة.

وقالت مصادر مسؤولة، إن «عطية» كان يترافع أمام الدائرة «12» جنايات، وبعد سقوطه على الأرض، قررت المحكمة نقله بسيارة إسعاف لأقرب مستشفى حيث تبين وفاته طبيعًا.

إلهام شاهين في مسلسل «بطلوع الروح»

على الصعيد الآخر، تخوض النجمة إلهام شاهين الماراثون الرنضاني 2022، بمسلسل «بطلوع الروح»،

توفي ظهر السبت، نقيب المحامين في مصر، رجائي عطية، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

وحرصت النجمة القديرة إلهام شاهين على نعي الراحل، حيث نشرت صورته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "الله يرحمه.. إنسان محترم وصاحب مواقف وتاريخه مشرف، الفقيه القانوني ونقيب المحامين أ. رجائي عطية.. ربنا يجعل مثواه الجنة يارب".

وأعلن عدد من المحامين وأعضاء بمجلس النقابة عن وفاة النقيب إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء حضوره، جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات شمال الجيزة.

وقالت مصادر مسؤولة، إن «عطية» كان يترافع أمام الدائرة «12» جنايات، وبعد سقوطه على الأرض، قررت المحكمة نقله بسيارة إسعاف لأقرب مستشفى حيث تبين وفاته طبيعًا.

على الصعيد الآخر، تخوض النجمة إلهام شاهين الماراثون الرنضاني 2022، بمسلسل «بطلوع الروح»، من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، والتي تُعرض حصرياً على "MBC مصر" في رمضان.

تروي الأحداث حكاية روح، التي كانت تعيش حياة عادية، إلى أن يخدعها زوجها أكرم بالتنسيق مع أحدهم ويسافر بها إلى مركز لعمليات داعش. هناك تلتقي روح بنماذج مختلفة من الناس من بينهم أم جهاد زعيمة الجناح النسائي للتنظيم التي انعدمت الرحمة في قلبها، والدكتور نور الذي يعمل مع هيئة مستقلة ويحاول إنقاذ المصابين، وشخصيات كثيرة أخرى. فهل تتحول روح رغماً عنها إلى عضو في التنظيم الإرهابي المتطرف أم تتمكن من الهروب والعودة إلى ديارها سالمة؟.