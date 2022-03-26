محمد رمضان ونجله يصلان أراضي المملكة العربية السعودية استعدادًا لإحياء حفلًا غنائيًا

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وصل الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان رفقة نجله إلى أراضي المملكة العربية السعودية، استعدادًا لإحياء حفل غنائي هناك مساء اليوم السبت.

دوت الخليج يرصد وصول الفنان محمد رمضان ونجله للملكة العربية السعودية استعدادا لإحياء حفل غنائي.

محمد رمضان يستعد لحفله بالسعودية

وشارك رمضان متابعيه مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرا خلاله ببذلة سوداء أنيقة.

محمد رمضان يحيي حفل السعودية رغم هجوم الارهاب الحوثي

وأعلن الفنان محمد رمضان، عن استعداده، لإحياء حفله الغنائي بالسعودية، مؤكدا أن الحفل لن يتأثر بالهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت حيوية في المملكة، مؤخرًا.

ونشر رمضان، صورة له مع نجله داخل الطائرة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا وابني الآن في طريقنا إلى جدة وحفلتي في ميعادها رغم أي ظروف عدوانية سيبقى استقرارنا العربي نحن شعوب لا تعرف الخوف، وعلمنا أطفالنا ذلك".

ويخوض محمد رمضان السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «المشوار» ويشارك في تقديم مسلسل «المشوار»، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

أحداث مسلسل «المشوار»

وعن أحداث مسلسل «المشوار»، فإنه يدور حول الزوجين «ماهر» و«ورد»، اللذين يقدمان شخصية عاملي يومية في إحدى الشركات بالإسكندرية، ويقيمان في منزل خالة «ماهر»، ولديهم ابن رضيع، يتحملان مشاقة الحياة من أجله، ويواجهان عددًا من الصعوبات في التعامل مع هذا العمل الشاق، إضافة إلى أنّهم لم يلقوا الترحيب من قبل العاملين بهذه الشركة، وتتوالى أحداث هذا العمل الدرامي بعد ذلك.

ويعد آخر أعمال الفنان محمد رمضان، في مجال الدراما، هو مسلسل «ملحمة موسى»، الذي عُرضه خلال السباق الرمضاني الماضي لعام 2021، إذ شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم سمية الخشاب، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، عبير صبري، سيد رجب، رياض الخولي، صبري فواز، منذر رياحنة، وغيرهم من نجوم الفن، كما يُعد هذا العمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.