/688263/العدل-والعوضي-والفشني-ضيوف-هبة-حسب-في-بيتك-ومطرحك

تستعد الإعلامية والكاتبة هبة حسب لتقديم برنامجها الجديد "بيتك ومطرحك" والذي تستضيف فيه مجموعة من الفنانين والسيناريست والمطربين والعلماء والأدباء؛ منهم د. مدحت العدل والفنان أحمد العوضي والفنان وائل الفشني والعالِم المصري العالمي هشام سلّام أستاذ الحفريات، والعالِم المصري العالمي أحمد سليمان المتخصص في أبحاث نشأة الكون والانفجار العظيم، والكاتبة ريم بسيوني صاحبة "أولاد الناس" و"القطائع" والإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة برنامج "المساء مع قصواء".. ومجموعة كبيرة لامعة من الأدباء والفنانين.

دوت الخليج

العدل والعوضي والفشني ضيوف هبة حسب في بيتك ومطرحك

وقالت هبة حسب في تصريحات خاصة إن كل حلقة من حلقات البرنامج يختار ضيف الحلقة مكانًا مميزًا بالنسبة له ويمثل جزءًا من ذكرياته،سواء عاش فيه طفولته أو عمل له لفترة ويحكي الضيف عن ذكرياته في المكان، ثم تقدم هبة حسب بعض المعلومات عن تاريخ المكان أو سبب تسميته أو أهم الأحداث التي دارت فيه.

برنامج بيتك ومطرحك

"بيتك ومطرحك" من إعداد وتقديم هبة حسب ويُذاع على راديو إنرجي، وقد سبق لها إعداد وتقديم برامج "عادتك ولا هتشتريها" و"الرحلة 92.1"، وصدر لها روايات "فريدة وسيدي المظلوم" و"المجموعة أ" ومجموعة قصصية بعنوان "جامع البنات".

تجدر الاشارة الى انه سوف تعرض الحلقة النهائية والأخيرة من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب بفئاته الثلاثة الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج، اليوم السبت الموافق 26 من شهر مارس الجاري،

برنامج الدوم الحلقة النهائية

ومن المقرر أن تعرض الحلقة النهائية والأخيرة من برنامج الدوم للإعلان أسماء الفائزين في 3 فئات هي التمثيل والغناء وتقديم البرامج اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.