/688262/موضوعات-حيوية-وقضايا-الساعة-مجلس-الشيوخ-يعاود-نشاطه-بأجندة-أعمال-مزدحمة

لايتوقف مجلس الشيوخ عن تأدية الأدوار الوطنية، وطرح القضايا والموضوعات الحيوية على أجندة أعماله، حيث يحافظ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على إيقاع متسارع ومكثف من العمل والانعقاد والتواجد بهدف التأثير البناء في الساحة النيابية والبرلمانية في البلاد.

ويرصد دوت الخليج في تقريره التالي، طبيعة الموضوعات الهامة والملفات الخدمية التي يتبناها مجلس الشيوخ، من خلال أسبوع حافل بالنشاط المتواصل لأيام الأحد والإثنين والثلاثاء، لجلساته العامة وزخم لجانه العامة، والتي يثري النقاش خلالها مجموعة من الكوادر الوطنية للأكثرية مستقبل وطن وفرسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

صولات وجولات

لايتوقف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ عن الجهد المكثف لصالح الوطن والمواطن، حيث تتنوع الموضوعات التي يدرجها على أجندة أعماله، فبخلاف الجلسات العامة المرتقب انطلاقها غدا، والموضوعات التي تناقشها لجان المجلس الذي يرأسه، فإنه قد دخل على خط النعي الوطني لنقيب المحاميين رجائي عطية اليوم.

ويتواجد رئيس الشيوخ في المكان والزمان المناسبين للأحداث التي تضيف إلى رصيد العمل البرلماني المصري، فكان منذ أيام قد استقبل رئيس جمهورية طاجيكستان إمام على رحمان، والوفد المرافق له والذي قام بزيارة مثمرة وإيجابية لمصر مؤخرا.

العمل الأهلي

اعتاد مجلس الشيوخ على التصدي للموضوعات الهامة، ووثيقة الصلة بأواصر العمل في الدولة المصرية وماينظم مكوناتها المجتمعية والسياسية والاقتصادية، حيث يشهد غدا الأحد على انطلاق نقاشات مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والذى أعدته لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

القانون فائق الأهمية على أجندة اعمال الشيوخ، يستهدف مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتباراً من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك.

الأهداف والمنطلقات الإيجابية للقانون محل نظر أعضاء الشيوخ سيهدف إلى استيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها فلسفة مشروع القانون تأتى في ظل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وانطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع.

التأمين الموحد

قطع أعضاء مجلس الشيوخ أشواطا من العمل الدروب، بهدف نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

الاقتراحات البناءة

يحافظ أعضاء مجلس الشيوخ على "بوصلة وطنية" تمكنهم من تقديم الجهد في الإطار والمسار الذي يعود بالنفع على المواطن، حيث شهد الجلسة العامة للشيوخ مناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء أولها تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح، برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر بشأن تأخر تنفيذ مبنى طوارئ مستشفى قنا العام.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن الاقتراحات المقدمة من الناىب عاطف علم الدين بشأن تحويل المدارس الثانوية التجارية إلى مدارس التمريض، بالإضافة إلى مناقشة اقتراح النائب أكمل نجاتي بشأن بروتوكولات التعاون الموقع بين التعليم العالي والبحث العلمي وشركات القطاع الخاص؛ لإنشاء 10 جامعات تكنولوجية وارتباطها بسياسات وزارة التعليم العالي.