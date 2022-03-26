التخطيط:153 مشروعًا تنمويًا بجنوب سيناء بقيمة استثمارات عامة موجهة تقدر بـ 4.1 مليار جنيه

/688261/التخطيط153-مشروعا-تنمويا-بجنوب-سيناء-بقيمة-استثمارات-عامة-موجهة-تقدر-بـ-41-مليار-جنيه

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء للعام المالي 21/2022 ، ويأتي ذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

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وأضافت السعيد، أن السنوات الأخيرة شهدت تكثيفًا لجهود توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات بهدف تعظيم المزايا النسبية، ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وإعطاء أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة.

153 مشروعًا تنمويًا بجنوب سيناء بقيمة استثمارات عامة موجهة تقدر بـ 4.1 مليار جنيه

وأكدت أن الخطة حرصت على إتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية المحلية بقصد تشجيع المشاركة الايجابية من قبل المواطن، وهو ما يأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

وتابعت: عدد المشروعات التنموية بخطة المواطن الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء يصل إلى 153 مشروعًا بقيمة استثمارات عامة موجهة تقدر بـ 4.1 مليار جنيه، مشيرة إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة؛ حيث يتم توجيه 1.4 مليار جنيه للإسكان وتطوير العشوائيات، و 453.8 مليون جنيه للزراعة، و 593.3 مليون جنيه للصحة، و 370 مليون جنيه للتنمية المحلية، و 500 مليون جنيه للتعليم العالي والبحث العلمي، كما يتم توجيه نحو 820.1 مليون جنيه للقطاعات الاخري.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى أهم المشروعات بكل قطاع؛ حيث تمثلت أهم المشروعات بمجال التعليم العالي في إنشاء جامعة سلمان بن عبد العزيز وإنشاء مبنى لكل من كلية التجارة والآداب والتربية والعلوم جامعة السويس بمدينة أبو رديس، وفي مجال الصحة؛ جاء استكمال إنشاء مستشفى الطور العام الجديد واستكمال تطوير مستشفيات كل من رأس سدر وسانت كاترين وطابا، وإنشاء مستشفى أبو رديس العام كأهم المشروعات، وفي مجال خدمات الإسكان تمثلت أهم المشروعات في استكمال إنشاء 9 تجمعات تنموية، ومحطة تحلية شرم الشيخ، وتطوير مناطق عشوائية بالمحافظة، بالإضافة إلى محطة تحلية أبو رديس وسانت كاترين، ومحطة تحلية مدينة رأس سدر.

هذا فضلًا عن توجيه نحو 830 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي و73 مليون جنيه لإنشاء ورصف طرق.

وذكر تقرير الوزارة أهم المشروعات بخطة 21/2022 بمحافظة جنوب سيناء في مجال الزراعة والتي تمثلت في استكمال إنشاء عدد 15 تجمع زراعي، واستكمال إنشاء محطة بحثية، ونشر التقنيات الحديثة لمزارعي الصوب الزراعية وإنتاج تقاوي بنجر السكر تحت الظروف المصرية.

كما شملت أهم المشروعات في مجال التنمية المحلية بالمحافظة كل من استكمال منظومة المخلفات الصلبة، وتطوير المنظومة البيئية ومنظومة النظافة، وتطوير ورفع كفاءة منظومة الأمن، وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، وتطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة، بالإضافة إلى توجيه 65.9 مليون جنيه لتحسين البيئة ورصف طرق محلية بالمحافظة بحوالي 83.4 مليون جنيه.