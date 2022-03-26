/688260/سعفان-يسلم-2216-وثيقة-تأمين-تكافلي-للعمالة-غير-المنتظمة-بالأقصر

سلّم وزير القوى العاملة محمد سعفان، 2216 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة في محافظة الأقصر.

دوت الخليج

وأكد وزير القوي العاملة، أن وثيقة التأمين تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية لمحافظات الصعيد التي يقوم بها الوزير حاليا، بمحافظتي قنا والأقصر ضمن جولاته الميدانية للمحافظات.

سعفان يسلم 2216 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بالأقصر

كما سلم وزير القوي العاملة ونائب المحافظ ، 50 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة العاملة فى مشروعات المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" على أرض المحافظة.

سعفان أكد أن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر ، من أجل رعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووجه وزير القوي العاملة، المديرية بضرورة متابعة هؤلاء بعد زواجهم ، لتذليل كل العقبات التى قد تواجههم فى بداية تلك الحياة الجديدة، وتوفير فرص عمل لأرباب تلك الأسر، تساعدهم على عيش أحلامهم، وتحقيق ما يرمون إليه، وكذلك توفير فرص التدريب المهني فى حال رغبتهم العمل فى مهنة معينة لرفع مستواهم المهاري وتحقيق الاستقرار الأسري لهم .

وأشاد وزير القوي العاملة، بجهود مديرية القوى العاملة بالمحافظة، فى أداء الأعمال الموكلة لهم، والتميز الذى تحقق فى الفترة الأخيرة، مقدما الشكر والتقدير لكل العاملين بالمديرية، على كل ما قاموا به من توفير فرص العمل اللائقة، وفرص التدريب المهني للشباب والتى تساعدهم على خوض سوق العمل بكل قدراتهم ومهاراتهم المصقلة .

وأضاف سعفان، أن المديرية تقدم للعمالة غير المنتظمة منح دورية على مدار السنة، كما تقدم لهم رعاية صحية فى مستشفيات التأمين الصحى بالمحافظة وكذلك استخرجت وثائق تأمين للمسجلين على المنظومة من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بالمديرية باعتبارها الفئة الأكثر تعرضا للمخاطر فى عملها من بين كل فئات العمال .