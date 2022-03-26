/688257/هند-صبري-تكشف-سبب-تغيبها-عن-حفل-زفاف-شام-الذهبي-ابنة-أصالة

كشفت الفنانة التونسية هند صبري عن سبب عدم حضورها حفل الطبيبة الجلدية شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، الذ أقيم مساء أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

دوت الخليج يرصد سبب تغيب هند صبري عن حفل زفاف ابنة أصالة.

هندي صبري تهنئ شام الذهبي بحفل زفافها

نشرت صبري مقطع فيديو من حفل زفاف شام عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليه مشيرة إلى أن سبب تغيبها هو انشغالها في التصوير: "شام و أحمد منعني التصوير المكثّف من مشاركتكما هذا اليوم السعيد المبارك المليئ بالمشاعر الجميلة الطيبة كقلوبكما الصافية".

وتابعت: "قلبي يرقص بالفرحة كلّما يراك سعيدة يا شام يا ملاك..أتمنّى لك و لأحمد حياة هنيّة سعيدة

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