رئيس الشيوخ ينعي نقيب المحامين 

نعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، رجائي عطية نقيب المحامين الحالي وعضو مجلس الشورى الأسبق و الذي وافته المنية اليوم.

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وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: أننا فقدنا رجلاً فذاً من رجالات القانون قدم الكثير لبلاده واثري الساحة القانونية في مصر والعالم العربي بعلمه الوفير خلال مسيرته الحافلة داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الشيوخ يستكمل مناقشة قانون التأمين الموحد

هذا ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة غدا الأحد، مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد الذي يناقشه الشيوخ، إلي تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة.

كما يهدف إلي رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.