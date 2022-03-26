/688248/صراعات-منذ-100-عام-والمسحور-قضايا-تناقشها-مسلسلات-شهر-رمضان-لأول-مرة

أيام قليلة تفصلنا عن الموسم الرمضاني لعام 2022 ويشهد موسم مسلسلات شهر رمضان العديد من القصص والقضايا الشائكة التي تعرضها على شاشة التلفزيون وبعضها لأول مرة يأتي بالدراما المصرية.

دوت الخليج يرصد قصص مسلسلات رمضان 2022

مسلسل انحراف

تشارك الفنانة روجينا ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 بمسلسل انحراف والذي يعد ثاني بطولة مطلقة لها والعمل من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز، وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما تشويقية مليئة بالغموض حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية مما يجعلهم يصطدمون بطبيبة نفسية.

مسلسل العائدون

أما مسلسل العائدون للفنان أمير كرارة والفنانة أمينة خليل يعرض قصص لأول مرة عن أجهزة الدولة المصرية التي تتعرض لـ مؤامرات خارجية، وكيفية الكشف عن تلك المحاولات واحباطها، ويضم العمل في بطولته كلا من محمد فراج، وهاني رمزي، ومحمد ممدوح، ومحمود عبد المغني، وصبري عبد المنعم، ومحمد عادل، وهاجر الشرنوبي.

مسلسل يوتيرن

تجسد الفنانة ريهام حجاج ضمن مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم يوتيرن، شخصية ضابط بحري ولأول مرة تظهر هذه الشخصية بالدراما المصرية ويحدث لها حادث سير يقلب حياتها رأسا على عقب تجعلها تعيد النظر في العديد من الأمور.

المداح 2

وينافس الفنان حمادة هلال بمسلسله "المداح.. أسطورة الوادي" الذي يعد الجزء الثاني بعد نجاح الجزء الأول ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021، والمسلسل من تأليف أمين جمال، شريف يسري، وليد أبوالمجد، وآخرين والعمل من إخراج أحمد سمير فرج.

وتأتي قصة المسلسل غريبة على الدراما المصرية حيث تدور حول الطفل الذى تبناه ورباه إمام الجامع ووقع فى حب فتاة ليسلك طريقاً آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة واستخدام بعض أصحاب السلطة فى تجاراتهم غير المشروعة.

اقرأ أيضًا

ماريا رحماني تخوض السباق الرمضاني 2022 بمسلسل دايما عامر

مكتوب عليا

وعلى الرغم من المسلسلات الكوميدية القليلة بموسم مسلسلات شهر رمضان 2022 إلا أن أكرم حسني ينافس بمسلسله الذي يحمل اسم مكتوب عليا وتأتي قصته غريبة خيالية حيث تدور حول الشخصية التي يجسدها بطل المسلسل و يدعى جلال أحد أبناء الطبقة المتوسطة لتتحول حياته بطريقة ساحرة حيث يلتقي مع عجوز لتنقلب أحداث حياته رأسًا على عقب بعد مسحة على ذراعه بمادة مسحورة.

جزيرة غمام

ومن جانبه المؤلف عبد الرحيم كمال يقدم خلال مسلسل "جزيرة غمام" أحداث تدور خلال حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن عن قرية صعيدية موجودة على البحر الأحمر وتحتوي على العديد من الأفكار والصراعات.