"نقل النواب" تهدي محافظ الأقصر درع مجلس النواب تقديرا لجهوده ولفت أنظار العالم  للمحافظة بالمشروعات

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دوت الخليج

نقل النواب تهدي محافظ الأقصر درع مجلس النواب تقديرا لجهوده

وأكد الوفد البرلماني أن محافظة الأقصر تشهد طفرة غير مسبوقة وتسير بخطي سريعة وثابتة لتنفيذ أجندة الدولة المصرية ورؤية 2030.

كما أهدي المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر درع المحافظة لوفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب تقدير لجهودها ومتابعتها على أرض الواقع للمشكلات .

ويضم وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب أحمد سعد نويصر، النائب حسام عاشور ، والنائبة مي مازن، والنائب كمال أبو خليل ، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري ، امام منصور ، النائب حازم عويان، النائب مصطفي محمود هشام عبد الرازق امين اللجنه، ومن امانه اللجنه أحمد سلامه ، محمد عبد العظيم ومن وزارة النقل سالم مصطفي ،وليد عبد الرازق

استقبال محافظ الأقصر بوفد لجنة النقل والمواصلات

وتوجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالشكر لمحافظ الأقصر علي حسن استقبالة لوفد لجنة النقل والمواصلات، لافتا إلي أن اللجنة تدعم السلطة التنفيذية فيما تتخذه من مشروعات وإجرائات لصالح المواطن البسيط ، مؤكدا علي أن ما يتم تنفيذة في الدولة الآن لم يحدث من قبل في مصر .

وأوضح أن الأقصر من أهم المناطق الأثرية التي يأتي اليها السياح من جميع انحاء العالم ، مؤكدا علي انها اقدم منطقة اثرية في العالم ، مشيرا إلي انها تضم ثلثي اثار العالم وأن القيادة السياسية قد اهتمت بمنطقة الصعيد من خلال تعدد الانجازات فيها.