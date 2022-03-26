وزير العدل ينعي نقيب المحامين: كان متعمقا في فهم النصوص القانونية

نعى المستشار عمر مروان وزير العدل رجائي عطية نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب الذي وافته المنية صباح اليوم أثناء أدائه رسالته بمحراب العدالة. وأكد أن الفقيد كان فقيها رفيعا وأديبا متميزا ومحاميا مالكا ناصية الكلمة، متعمقا فى فهم النصوص القانونية، متفانيا في أداء رسالته السامية. وتقدم المستشار عمر مروان وزير العدل بالعزاء الى نقابة المحامين وإلى أسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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