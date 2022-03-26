القباج تستعرض تقريرًا عن الأنشطة المنفذة لوحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية

أكثر من 60 ألف طالب وطالبة يستفيدون من خدمات ٢٩ وحدة داخل الجامعات

12 ألف متطوع ومتطوعة بالوحدات..وتخصيص 950 لاب توب لذوي الإعاقة البصرية في الجامعات

تنفيذ أنشطة تتعلق بالتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية..وحملات لمناهضة العنف ضد المرأة

استعرضت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا قدمه الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات عن الأنشطة المنفذة لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، حيث أطلقت الوزارة برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية، وتم تنفيذه داخل ٢٩ جامعة تشمل الجامعات الحكومية، بالإضافة إلي ثلاثة أفرع لجامعة الأزهر، والجامعة المصرية - الروسية ، وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلي تعبئة موارد الطلاب ورفع الوعي المجتمعي لديهم، وكذلك دعم الطلاب غير القادرين.

وفي ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعات الحكومية، نفذت وحدات التضامن 717 نشاطًا من الأنشطة المختلفة لمحاور العمل للوحدات « الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان- بناء المعارف وتعزيز الخبرات»، وذلك من خلال 29 وحدة، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات وحدات التضامن 60714 طالبًا.

وقد بلغت عدد الأنشطة المقدمة فى محور التمكين الاقتصادي والحماية 225 نشاطا ، استفاد منها 16182 طالبًا وطالبة، أما في محور الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان، فقد تم تنفيذ 264 نشاطًا استفاد منها 30593 طالبًا وطالبة، وفي محور بناء المعارف وتعزيز الخبرات، فقد تم تنفيذ 228 نشاطًا، استفاد منها 11945 طالبًا وطالبة.

ونجحت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات فى تنفيذ أنشطة توعوية تنوعت ما بين ندوات وورش عمل ودروات تدريبية، وجولات توعية، جاء أبرزها تنفيذ معسكرات قادة التطوع فى جامعات « المنيا- طنطا – أسيوط – سوهاج – السادات- الإسكندرية- الزقازيق- عين شمس»، فقد تم تنفيذ 8 معسكرات تحت عنوان « قادة التطوع»، واستهدفت تلك المعسكرات الطلاب المتفوقين دراسيًا علي مستوي الجامعات، كما تم تنفيذ حملات مناهضة العنف ضد المرأة، والتي تضمنت عددًا من الندوات المتضمنة موضوعات مختلفة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر، وختان الأناث، والعنف الأسري، ورفعت هذه الندوات عددًا من الشعارات منها « متضامنين معاكي- انتي مش لوحدك- متخافيش – معاكي للمستقبل»، مما لقي صدي إيجابي كبير بالجامعات.

وفي مجال التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، نفذت الوحدات عددًا من الأنشطة الخاصة بمحور التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، تنوعت ما بين ندوات وورش عمل ودورات تدريبية، ومعارض، أما فيما يتعلق بأنشطة التمكين الاقتصادي، فقد بلغ عدد المستفيدين من منحة الفائقين 140 طالبًا للسنوات الدراسية، و430 للدراسات العليا، حيث بلغ عدد الجامعات التي بها منحة الفائقين 17 جامعة، كما تم دفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بالجامعات، حيث تم منح أولوية لذوي الإعاقة وطلاب الفرقة الرابعة والخريجين لتسهيل خروجهم لسوق العمل، حيث تم سداد المصروفات الدراسية لعدد 1439 طالبًا وطالبة بإجمالي مصروفات تبلغ 849698.45 جنيهًا.

وفيما يتعلق بمبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع، فقد تم تخصيص 950 لاب توب لذوي الإعاقة البصرية بالجماعات، حيث تم تسليم 850 لاب توب لـ 16جامعة، كما تم تنفيذ مهرجان الإرادة والتحدي بوحدة جامعة الفيوم للطلاب من ذوي الهمم، وتكريم المتفوقين دراسيا بوحدة جامعة جنوب الوادي، وتكريم المتفوقين دراسيًا ورياضيًا بوحدة جامعة عين شمس.

وفي محور بناء المعارف وتعزيز الخبرات، نفذت وحدات التضامن بالجامعات 114 زيارة تفقدية لمديريات التضامن ومكاتب التأهيل والشئون الاجتماعية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، وبلغ إجمالي عدد المتطوعين بالوحدات 12 ألف متطوع ومتطوعة.

وفيما يتعلق بخدمات الربط الشبكي بالوحدات، فقد تم تزويد خدمة الربط الشبكي فى 29 وحدة بالجامعات المصرية، والذي يهدف لربط خدمات الوزارة بوحدات التضامن بالجامعات، وذلك بهدف تلبية خدمة المواطنين فى الاستعلام عن خدمات الوزارة المختلفة من خلال الوحدات مثل الضمان الاجتماعي، تكافل وكرامة، بطاقة الخدمات المتكاملة.