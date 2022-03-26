سعفان يفتتح معرض منتجات المشغولات اليدوية للفتيات بالأقصر

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان يرافقه محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر ، معرض منتجات المشغولات اليدوية لـ 6 من فتيات المحافظة بمركز المؤتمرات ، فى إطار جولته لمحافظة الأقصر وذلك لتسليم وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة ، وتسليم عقود عمل لذوى القدرات الخاصة ودمجهم فى المجتمع فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور عبده هاشم مدير المديرية ، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر .

وأثنى الوزير على جودة المنتجات المعروضة وأهمية تلك المنتجات فى السوق المحلى والعالمي والطلب المتزايد عليها ، موجهاً الفتيات للإهتمام لتلك الصناعة وتدريب الفتيات الأخرى على تلك المهنة المهمة خاصة فى ظل إنتشار وظائف المستقبل واختفاء وظائف بما يدعونا جميعا إلى ضرورة التوجه نحو الصناعات اليدوية أمل مصر فى الفترات المقبلة .

كما وجه مديرية القوى العاملة بتسجيل بيانات الفتيات المشاركين فى المعرض ، لبدء توفير المساعدات لهم ، سواء بتوفير فرص عمل لهم فى شركات القطاع الخاص ، أو بعمل مشروع صغير لهم بالتعاون مع الجهات المختصة بذلك ومنها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل كافة الصعاب والمشكلات التي قد تواجههم في بداية مشروعاتهم الخاصة .