الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن سد النهضة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم لقضية سد النهضة، مشددا على أهمية التعاون بين دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي دولة من الدول.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الرواندي بول كاجامي، عقب مباحثاتهما اليوم السبت، بقصر الاتحادية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "إن زيارة رئيس رواندا تعكس مدى قوة العلاقات الثنائية بين البلدين"، منوها بأن مصر تقدر تجربة رواندا الرائدة في مجال التنمية.

وأضاف أن المباحثات تناولت التقدم الذي تحقق في مختلف أوجه العلاقات الثنائية؛ حيث توافقنا على ضرورة الارتقاء بالتبادل التجاري، وناقشنا التعاون القائم في المجال الطبي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.