شيخ الأزهر ينعى المستشار رجائي عطية نقيب المحامين

بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ينعى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد المستشار رجائي عطية، نقيب المحامين، عضو مجمع البحوث الإسلامية، رئيس اتحاد المحامين العرب، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد رحلة زاخرة في خدمة وطنه ودينه.

ويذكر فضيلة الإمام الأكبر للراحل تقديره للأزهر الشريف وعلمائه، وجهوده في الدفاع عن المظلومين والمحتاجين، ومؤلفاته وبحوثه الرصينة في المعارف الإسلامية والفكر الإنساني.

ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة، إلى أسرة المستشار الراحل وأسرة المحامين المصريين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".