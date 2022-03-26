بتكلفة 3 ملايين جنيه.. افتتاح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى حميات سوهاج

جدة - نرمين السيد - وتضم الوحدة جهاز أشعة مقطعية جديدًا ماركة كانون إكلاين 16 مقطعًا بتكلفة 3 ملايين جنيه، للمساهمة فى الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمتمردين على المستشفى.

يأتى ذلك ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها مستشفيات سوهاج على صعيد الأجهزة الطبية الحديثة، وفى إطار خطة وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من تركيب الجهاز وتزويد الوحدة بجميع المستلزمات، بالإضافة إلى التشغيل الفعلى للوحدة اليوم عقب الانتهاء من تدريب القوى البشرية من أطباء وفنيى الأشعة على استخدام الجهاز الجديد خلال تشغيله تجريبيا منذ أيام.

وأشارت إلى أن تشغيل وحدة الأشعة المقطعية سيساهم بقوة فى تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين على المستشفى، لافتة الى أن وزارة الصحة لا تألو جهدا فى تطوير المنظومة الصحية وتوفير احتياجات المستشفيات من أجهزة ومستلزمات طبية حديثة.

كما أشادت بمجهودات جميع الكوادر الطبية بالمستشفى المقدمة للمرضى ليل نهار.