التعليم العالى: بدء الدراسة بجامعتى لندن ولانكشير استجابة لتوجيهات الرئيس

جدة - نرمين السيد - فى بداية الزيارة، استمع الوزير إلى عروض توضيحية حول مؤسسة الجامعات الأوروبية، ثم افتتح الملاعب الرياضية بالجامعة، كما تفقد المعامل والورش الهندسية واطمأن على الالتزام بتطبيق إجراءات الحماية المدنية؛ حفاظًا على سلامة كافة مُنتسبى الجامعة.

وفى كلمته، أشاد بالجهود المبذولة لكى تكون الجامعة جاهزة لاستقبال الطلاب وأداء رسالتها العلمية، مشيرًا إلى أن بدء الدراسة بفرعى جامعتى لندن ووسط لانكشير يعُد استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالشراكة مع الجامعات الخمسين الأوائل حول العالم.

وأكد الوزير على أهمية تنفيذ الأنشطة الطلابية التى تعد جزءًا مُكملًا للعملية التعليمية، وتكثيف عقد الندوات واللقاء التثقيفية والوطنية للطلاب، مؤكدًا على أهمية تواجد فروع الجامعات الأجنبية على الأراضى المصرية، لما يُمثله ذلك من توفير تعليم عالمى ومُتميز دون الحاجة إلى سفر أبنائنا الطلاب إلى خارج البلاد، مؤكدًا على ضرورة تنمية وتأصيل الانتماء الوطنى داخل نفوس الطلاب، مُعربًا عن ترحيبه بطلب الطلاب المشاركة والحضور فى المؤتمرات والمُنتديات العالمية.

ومن جانبه، أكد محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية، أن جامعة لندن تعُد من الجامعات المرموقة عالميًا وتخرج منها العديد من العلماء الذين حصلوا على جائزة نوبل، مشيرًا إلى أن الفرصة سانحة أمام طلاب الجامعة ليكونوا ضمن العلماء والباحثين المرموقين، وأن يقودوا قاطرة النجاح، مشيدًا بالجهود المبذولة من جانب جميع الجهات المعنية بالدولة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتقديم تعليم متميز لا يقل عن جودة التعليم بخارج البلاد.

الجدير بالذكر أن مؤسسة الجامعات الأوروبية أنشئت طبقًا للقرار الجمهورى رقم 86 لسنة 2021، وتقع تحت إشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى طبقًا للقانون 162 لسنة 2018، وتستضيف مؤسسة الجامعات الأوروبية فرع جامعة لندن التى تُقدم 12 تخصصًا فى الاقتصاد والعلوم السياسية والعلوم الإدارية والتمويل وغيرها من العلوم الاجتماعية المُقدمة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

وتُقدم جامعة لندن أيضًا، 7 برامج دراسية فى هندسة وعلوم الحاسبات فى الذكاء الاصطناعى وتطوير الويب والهاتف المحمول والواقع الافتراضى وتجربة المستخدم، وتمنح الدرجات العلمية من جامعة لندن تحت الإشراف الأكاديمى لكلية جولد سميث، وسيتم منح درجة البكالوريوس فى القانون تحت الإشراف الأكاديمى من التحالف الأكاديمى لجامعة لندن، والمُكون من عدد 6 كليات مُمثلة فى (كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية بيركبيك، والكلية الملكية فى لندن، وكلية الملكة مارى، وكلية الدراسات الشرقية والإفريقية، وكلية لندن الجامعية).

وتحتل كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية المركز 2 عالميًا على مستوى جامعات العالم فى العلوم الاجتماعية والإدارة، وتقع الكلية الملكية فى لندن بالمركز الـ20 عالميًا فى مجال علم النفس، وتحتل كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية على المركز الـ6 عالميًا فى القانون، وتقع كلية لندن الجامعية بالمركز الـ8 عالميًا فى القانون، وتقع كلية الملكة مارى بالمركز الـ16 عشر عالميًا فى القانون أيضًا.

كما تُقدم جامعة لندن العديد من البرامج الدراسية فى مجال القانون لمرحلة الدراسات العليا، بهدف إعداد كفاءات وطنية فى مختلف فروع القوانين الدولية، وإعداد كوادر قانونية قادرة على صياغة مشروعات أنظمة قانونية تواكب التطورات الحديثة، وكذلك نشر الثقافة القانونية وتزويد سوق العمل المصرى بالخبراء المُتخصصين، لتقديم الاستشارات القانونية للشركات مُتعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى برامج مُتخصصة فى مجال قانون الأعمال الدولى وآليات حل المُنازعات الدولية من قبل كلية الملكة مارى وكلية لندن الجامعية.

وتستضيف مؤسسة الجامعات الأوروبية، فرع جامعة وسط لانكشير التى تمنح درجة البكالوريوس فى العلوم الهندسية فى تخصصات فريدة ومُميزة، وهى (الهندسة الميكانيكية، هندسة السيارات، الهندسة الرياضية، هندسة الطيران، هندسة علوم الفضاء وإعداد الطيارين، هندسة الميكاترونيكس، الذكاء الإصطناعى، هندسة التصنيع، وهندسة الطاقة، والهندسة باستخدام الحاسوب، والهندسة الكهربائية الإلكترونية، وهندسة الإلكترونيات)، وسيتم أيضًا منح درجتى الماجستير والدكتوراه فى هذه التخصصات، وتعد الجامعة إحدى الجامعات البريطانية الرائدة فى مجال الشراكات الدولية وترتبط بالصناعة، كما سيتم إنشاء مجمع حاضنات التكنولوجيا ومركز الإبداع والابتكار فى مؤسسة الجامعات الأوروبية، من خلال استضافة فرع جامعة وسط لانكشير.