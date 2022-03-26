التضامن: تنفيذ 717 نشاطا استفاد منها 60714 طالبا داخل الجامعات

جدة - نرمين السيد - استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تقريرًا قدمه الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعى داخل الجامعات عن الأنشطة المنفذة لوحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية.





وأطلقت الوزارة برنامج وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات الحكومية، وتم تنفيذه داخل 29 جامعة تشمل الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى ثلاثة فروع لجامعة الأزهر، والجامعة المصرية - الروسية، وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تعبئة موارد الطلاب ورفع الوعى المجتمعى لديهم، وكذلك دعم الطلاب غير القادرين.

وفى ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى والجامعات الحكومية، نفذت وحدات التضامن 717 نشاطًا من الأنشطة المختلفة لمحاور العمل للوحدات «الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان- بناء المعارف وتعزيز الخبرات»، وذلك من خلال 29 وحدة، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات وحدات التضامن 60714 طالبًا.

وبلغت عدد الأنشطة المقدمة فى محور التمكين الاقتصادى والحماية 225 نشاطا، استفاد منها 16182 طالبًا وطالبة، أما فى محور الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان، فقد تم تنفيذ 264 نشاطًا استفاد منها 30593 طالبًا وطالبة، وفى محور بناء المعارف وتعزيز الخبرات، فقد تم تنفيذ 228 نشاطًا، استفاد منها 11945 طالبًا وطالبة.

ونجحت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات فى تنفيذ أنشطة توعوية تنوعت ما بين ندوات وورش عمل ودروات تدريبية، وجولات توعية، جاء أبرزها تنفيذ معسكرات قادة التطوع فى جامعات « المنيا- طنطا – أسيوط – سوهاج – السادات- الإسكندرية - الزقازيق- عين شمس»، فقد تم تنفيذ 8 معسكرات تحت عنوان « قادة التطوع».

واستهدفت تلك المعسكرات الطلاب المتفوقين دراسيًا على مستوى الجامعات، كما تم تنفيذ حملات مناهضة العنف ضد المرأة، والتى تضمنت عددًا من الندوات المتضمنة موضوعات مختلفة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر، وختان الأناث، والعنف الأسرى، ورفعت هذه الندوات عددًا من الشعارات منها «متضامنين معاكى- انتى مش لوحدك- متخافيش – معاكى للمستقبل»، مما لقى صدى إيجابى كبير بالجامعات.

وفى مجال التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية، نفذت الوحدات عددًا من الأنشطة الخاصة بمحور التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية، تنوعت ما بين ندوات وورش عمل ودورات تدريبية، ومعارض، أما فيما يتعلق بأنشطة التمكين الاقتصادى، فقد بلغ عدد المستفيدين من منحة الفائقين 140 طالبًا للسنوات الدراسية، و430 للدراسات العليا، حيث بلغ عدد الجامعات التى بها منحة الفائقين 17 جامعة، كما تم دفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بالجامعات، حيث تم منح أولوية لذوى الإعاقة وطلاب الفرقة الرابعة والخريجين لتسهيل خروجهم لسوق العمل، حيث تم سداد المصروفات الدراسية لعدد 1439 طالبًا وطالبة بإجمالى مصروفات تبلغ 849698.45 جنيهًا.

وفيما يتعلق بمبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع، فقد تم تخصيص 950 لاب توب لذوى الإعاقة البصرية بالجماعات، حيث تم تسليم 850 لاب توب لـ 16جامعة، كما تم تنفيذ مهرجان الإرادة والتحدى بوحدة جامعة الفيوم للطلاب من ذوى الهمم، وتكريم المتفوقين دراسيا بوحدة جامعة جنوب الوادى، وتكريم المتفوقين دراسيًا ورياضيًا بوحدة جامعة عين شمس.

وفى محور بناء المعارف وتعزيز الخبرات، نفذت وحدات التضامن بالجامعات 114 زيارة تفقدية لمديريات التضامن ومكاتب التأهيل والشئون الاجتماعية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، وبلغ إجمالى عدد المتطوعين بالوحدات 12 ألف متطوع ومتطوعة.

وفيما يتعلق بخدمات الربط الشبكى بالوحدات، فقد تم تزويد خدمة الربط الشبكى فى 29 وحدة بالجامعات المصرية، والذى يهدف لربط خدمات الوزارة بوحدات التضامن بالجامعات، وذلك بهدف تلبية خدمة المواطنين فى الاستعلام عن خدمات الوزارة المختلفة من خلال الوحدات مثل الضمان الاجتماعى، تكافل وكرامة، بطاقة الخدمات المتكاملة.