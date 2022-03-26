الأهلي ينعى رجائي عطية نقيب المحامين

نعى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، القامة الوطنية والفقيه القانوني الكبير، الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

توفى منذ ساعات، رجائي عطية نقيب المحامين، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة.

موقف الأهلي في ترتيب المجموعة

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويتواجد معه كلا من المريخ والهلال السوداني، وصن داونز الجنوب إفريقي.

ألتقى الأهلي مع الهلال السوداني في ثاني جولات المجموعة بملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة الخرطوم، والتي حسمها التعادل السلبي بدون أهدف.

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد الهلال في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتم تحديد المركز الثاني والمتأهل للدور ربع النهائي بعد مباراة الطرفين.

الأهلي والمريخ السوداني

حقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

أكد النادي الأهلي بالهدف الثالث في شباك المريخ السوداني في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر اللقاء، من خلال أحمد عبد القادر استغل خطأ من المدافع صلاح الدين نمر في تمرير الكرة ونجح في قطع الكرة والتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بشكل رائع في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

مباريات الأهلي في شهرابريل:

6 أبريل: الأهلى والاتحاد السكندرى "الدورى" على ملعب "الأهلى والسلام".

9 أبريل: المصرى والأهلى "الدورى" على ملعب "برج العرب".

12 أبريل: الأهلى وإيسترن كومبانى "الدورى" على ملعب "الأهلى والسلام".

19 أبريل: إنبى والأهلى "الدورى" على ملعب "بترو سبورت".

27 أبريل: الأهلى وطلائع الجيش "الدورى" على ملعب "الأهلى والسلام".

30 أبريل: سيراميكا والأهلى "الدورى" على ملعب "المقاولون العرب".