/688245/ماريا-رحماني-تخوض-السباق-الرمضاني-2022-بمسلسل-دايما-عامر

تخوض الفنانة الشابة ماريا رحماني الماراثون الرمضاني المقبل 2022 بمسلسل «دايمًا عامر»، الذي انطلق تصوير مشاهده الأولى بمدينة الغردقة وعاد إلى القاهرة لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية.

دوت الخليج يرصد مشاركة الفنانة السورية ماريا رحماني في السباق الرمضاني 2022.

أبطال مسلسل «دايمًا عامر»

مسلسل «دايما عامر» من بطولة مصطفي شعبان، ولبلبة، وأحمد الشامي، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وميرنا نور الدين وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج مجدي الهواري، وكتابة أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.

قصة مسلسل «دايمًا عامر»

ويُناقش مسلسل «دايما عامر» مشكلات التعليم والطلاب في مصر، حيث تدور الأحداث في مدرسة «اليوم الجديد»، ويتم تعيين «مستر عامر»، الذي يقوم بدوره مصطفى شعبان، أخصائي اجتماعي، ولا يستطيع مجابهة مشكلات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بسبب نظام التعليم الجديد، فيعتمد على «الفهلوة»، في معالجة تلك المشكلات.

ويجسد الفنان مصطفى شعبان، دور أخصائي اجتماعي، يعمل على حل مشاكل الطلاب، حيث يُطلق عليها لقب حلال العُقد، فيما يُجسد الفنان كريم عفيفي خلال أحداث مسلسل دايما عامر، دور مدرس بشكل كوميدي بسبب عدم تناسب جسده مع وظيفته كمدرس تربية رياضية.

ماريا رحماني تتألق في منورة بأهلها

وشاركت الفنامة ماريا رحماني مؤخرًا في مسلسل منورة بأهلها يتكون 10 حلقات، في إطار من التشويق والغموض حول التحقيق في جريمة قتل شاب يدعى «مهاب» داخل منزله، لتحاول النيابة كشف الغموض المحيط بالحادث من خلال مجموعة من قصاقيص الصور.

وحرص يسري نصر الله مخرج منورة بأهلها على وجود مجموعة من الأبطال مثل ليلى علوي، باسم سمرة، غادة عادل، محمد حاتم، سلوى خطاب، أحمد السعدني، عباس أبو الحسن، وناهد السباعي، وهو من تأليف محمد أمين راضي.

الجدير بالذكر أن ماريا رحماني ولدت 14 أبريل، 1991 في دمشق شاركت في الجزء الرابع من مسلسل «طوق البنات» مع المخرج محمد زهير رجب وقد تواجدت في دمشق خصيصا لتصوير مشاهدها في حارات الشام القديمة برفقة كل من الممثل رشيد عساف وفاديا عزام ومجد نعيم، حيث تؤدي في العمل شخصية «سلطانة».