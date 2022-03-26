/688249/أجزاء-جديدة-من-المسلسلات-موضة-رمضان-2022-الاختيار-3--في-المقدمة

تنافس عدد من الأعمال الدرامية على الساحة الفنية في الماراثوان الرمضاني المقبل 2022، بجزء جديد سواء ثاني أو ثالث أو غيره، متنوعة بين السياسية والكوميدية.

وفي هذا الصدد يرصد

دوت الخليج أبرز الأعمال التي تشارك في السباق الرمضاني 2022 بجزء جديد.

الاختيار 3

حظي مسلسل «الاختيار»، على اهتمام شعبة جماهيرية كبيرة، كما حقق ناجحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، خلال عرض جزئيه الأول والثاني، وينتظر محبو هذا العمل الدرامي عرض «الاختيار 3»، في الموسم الرمضاني لهذا العام.

يتناول الجزء الثالث من مسلسل الاختيار دور رجال الجيش والشرطة في مواجهة خطر الإرهاب بمصر، ويقوم ببطولة العمل كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وأحمد السقا.

مسلسل «الاختيار 3» من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ويتوقع عدد كبير من النقاد أن يحتل العمل الصدارة بين مسلسلات رمضان 2022 المصرية.

الكبير أوي 6

سيشهد مسلسل الكبير أوي 6 تطورًا كبيرًا في شكل الشخصيات، إذ سيهتم «الكبير أوي» بتربية أولاده «جوني» و«العترة»، وسيقرر الزواج لتكون هناك امرأة تهتم بأبنائه، ليختار ابنة عمه «زادة»، وعلى الرغم من أنها كانت تحبه للغاية إلا أنه لا يحبها وسيتزوج بها أكثر من مرة خلال الأحداث .

يشارك الفنان أحمد مكي البطولة عدد من النجوم منهم، بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وليلى عز العرب، ورحمة أحمد، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

المداح 2

يروى المسلسل قصة صابر (حمادة هلال) الطفل الذى تبناه ورباه إمام الجامع (أحمد بدير)، ووقع فى حب فتاة (نسرين طافش) ليسلك طريقاً آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة واستخدام بعض أصحاب السلطة فى تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، إلا أن تورطه فى بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع عدد من الفنانين الجدد للمشاركة فى الجزء الثانى، وعلى رأسهم هبة مجدى التى تقدم دور البطولة النسائية، الفنانة ولاء الشريف التى تقدم أحد الأدوار الرئيسية الجديدة خلال الأحداث، والفنان كمال أبو رية والفنان أحمد فؤاد سليم، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب بجانب أبطال الجزء الأول الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

هجمة مرتدة 2.. العائدون من داعش

المسلسل يتناول فكرة «العائدون» من مناطق الإرهاب من الأوكار التي جرى تصميمها كملاذات آمنة للإرهاب، أحداث المسلسل حقيقية دارت أحداثها في الفترة ما بين عامي 2018 و2020 وهي فترة حديثة جداً وبالتالي الفترة الزمنية لم تتجاوز ثلاث أو أربع سنوات.

يشارك في مسلسل العائدون الذي كتبه باهر دويدار وأخراجه أحمد نادر جلال عدد كبير من النجوم على رأسهم أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

يوميات زوجة مفروسة 5

وتقدم الفنانة داليا البحيري وخالد سرحان، الموسم الخامس من مسلسل مذكرات زوجة مفروسة، والذي يشهد غياب سمير غانم ورجاء الجداوي؛ لرحيلهما بسبب فيروس كورونا، وكان آخر جزء عام 2018، وهو سيناريو وحوار أماني ضرغام.