الرئيس السيسي: أكدت لرئيس رواندا ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لسد النهضة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بحث مع الرئيس الرواندي، التعاون القائم في المجال الطبي ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، مشيدا بما تبذله رواندا من جهود إقليمية مقدرة في هذا المجال.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس رواندا بقصر الاتحادية: "أعدت التأكيد على التزام مصر بالاستمرار في تسخير الإمكانيات والعمل على توفير التدريب والاستمرار في بناء الكوادر الرواندية في مختلف المجالات بالتنسيق مع مختلف الجهات المصرية".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "وعلى جانب آخر فقدت تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة، وأعدت التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين كافة دول حوض النيل، من منطلق الحرص على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض، ورفض لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب لاسيما تلك التي تعتمد على تلك النهر كرافد أوحد للحياة والتنمية.. وأكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول ملئ وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي وفق قواعد القانون الدولى ومقررات مجلس الأمن".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل منذ قليل، بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا، وذلك بقصر الاتحادية، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.