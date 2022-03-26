سعفان يسلم 2216 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بالأقصر

القوى العاملة تستهدف رفع التأمين التكافلي لـ 500 ألف عامل غير منتظم

سلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، وبرفقته محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، 2216 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة في المحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور عبده هاشم مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية لمحافظات الصعيد التي يقوم بها الوزير حاليا، بمحافظتي قنا والأقصر ضمن جولاته الميدانية للمحافظات.

كما سلم الوزير ونائب المحافظ ، 50 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة العاملة فى مشروعات المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" على أرض المحافظة .

وأكد وزير القوي العاملة أن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع سعفان: "جئنا إلى محافظة الأقصر تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجاري بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة".

كما هنأ الوزير الحضور الكرام بحلول شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا بالخير والسعادة والامان ، مؤكداً أنه بالأمس كان هناك احتفال كبير قامت به مديرية القوى العاملة الأقصر ، وهو عرس جماعي لـ 5 من الفئات الأكثر احتياجاً نظمته بالتعاون مع بيت الزكاة وبعض من مؤسسات المجتمع المدني الموجودة داخل المحافظة ، ايماناً منا بالمسؤولية المجتمعية تجاه كل طوائف المجتمع ، ولتحقيق مزيد من التكاتف الاجتماعي فيما بين الشعب ، والذى تشرفت بأن أكون وكيلاً لإحدى تلك الفتيات لنساهم فى تكوين أسرة جديدة ، وإدخال السرور والبهجة عليهم فى ذكرى سعيدة .

ووجه المديرية بضرورة متابعة هؤلاء بعد زواجهم ، لتذليل كل العقبات التى قد تواجههم فى بداية تلك الحياة الجديدة ، وتوفير فرص عمل لأرباب تلك الأسر ، تساعدهم على عيش أحلامهم ، وتحقيق ما يرمون إليه ، وكذلك توفير فرص التدريب المهني فى حال رغبتهم العمل فى مهنة معينة لرفع مستواهم المهاري وتحقيق الاستقرار الأسري لهم .

وأشاد الوزير بجهود مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، فى أداء الأعمال الموكلة لهم ، والتميز الذى تحقق فى الفترة الأخيرة ، مقدما الشكر والتقدير لكل العاملين بالمديرية ، على كل ما قاموا به من توفير فرص العمل اللائقة ، وفرص التدريب المهني للشباب والتى تساعدهم على خوض سوق العمل بكل قدراتهم ومهاراتهم المصقلة .

وأضاف الوزير أن المديرية تقدم للعمالة غير المنتظمة منح دورية على مدار السنة ، كما تقدم لهم رعاية صحية فى مستشفيات التأمين الصحى بالمحافظة وكذلك استخرجت وثائق تأمين للمسجلين على المنظومة من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بالمديرية باعتبارها الفئة الأكثر تعرضا للمخاطر فى عملها من بين كل فئات العمال .

بدوره قدم نائب المحافظ ، الشكر والتقدير للوزير على المجهودات المبذولة لحماية ورعاية العمالة بكل أنواعها داخل المحافظة ، ومشيداً بدور القوى العاملة الرائد فى ربوع المحافظة والتى بدأ ببرنامج تنمية مستدامة في جميع المجالات الموجودة على أرضها ، لبناء مواطن قادر على تحمل مسئولية مشروع خاص به وحياة مهنية جديدة هو قائدها ، والتى تتطلب منه مزيد من الاستعداد والتدريب وهو ما توفره المديرية فى ضوء خطتها ورؤيتها لتحقيق النجاح للمتدربين فى حياتهم سواء بفرص عمل أو بالمساعدة فى عمل مشروع .

من جانبه رحب رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر بالوزير ، ونائب المحافظ ، مشيراً إلى انتخابات النقابات العمالية المقبلة فى ظل القانون الجديد الذى تفادي كل الملاحظات الواردة من المنظمات الدولية حول القانون القديم ، والذي تم تغييره بالقانون رقم 213 لسنة 2018 والذي أعطي الفرصة لتوفير المزيد من الحريات النقابية داخل الاتحادات العمالية وخارجها ، وتمت على أثره إجراء الانتخابات النقابية فى الفترة السابقة ، واليوم في ظل انتخابات جديدة ودورة جديدة للمنظمات النقابية ، لابد من جاهزية كل النقابات العمالية لتوفير الاخلاص والشفافية في ظل القانون .

بدوره رحب مدير المديرية بالوزير ونائب المحافظ ، مهنئا اياهم والحضور بشهر رمضان المعظم وأن يعيده علينا الله عز وجل بالخير واليمن والبركات ، مشيراً إلى أن المديرية قامت فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة بعمل 2692 وثيقة تأمين تكافلي ، و 59 وثيقة تأمين للعمالة فى مشروعات مبادرة حياة كريمة ، و 80 فرصة عمل لذوى الاحتياجات ، و 750 فرصة عمل للأسوياء فى المحافظة ، فضلاً عن الانتهاء من 3 دورات تدريبية بإجمالي 45 متدرب في مركز التدريب المهنى وجاري تدريب 90 متدرباُ ومتدربة على 4 مهن يحتاجها سوق العمل داخل المركز .