شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، صباح اليوم في مناقشة رسالة دكتوراة الفلسفة في الاستراتيجية القومية والتي قدمها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد حول ( الاستراتيجية المقترحة لمحافظة الوادي الجديد لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وذلك بمقر أكاديمية ناصر العسكرية . و أشرف علي رسالة الدكتوراة كل من الدكتور محمد عبدالمنعم نعيم ( مشرف الرسالة ) وعضوية كل من الدكتور محمد خليل نصر الله والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والدكتورة أمل شمس . وحضر مناقشة رسالة الدكتوراة كل من الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق واللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية السابق والمهندس هشام عرفات وزير النقل السابق واللواء أشرف عطية عبدالباري محافظ أسوان والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وعدد من المحافظين السابقين وبعض قيادات القوات المسلحة والدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء من مجلسى النواب والشيوخ ورجال الأعمال والمستثمرين .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التنمية المحلية يشارك في مناقشة رسالة الدكتوراة لمحافظ الوادي الجديد بأكاديمية... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.