وزارة الطيران تنظم ندوة تعريفية حول ” مشاركة القطاع الخاص في المشروعات...

فى إطار توجيهات القيادة السياسية لكافة مؤسسات الدولة بالعمل على إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية نظمت وزارة الطيران المدنى ممثلة في الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بالتعاون مع وزارة المالية ممثلة فى وحدة المشاركة مع القطاع الخاص ندوة تعريفية حول "نظام مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بجمهورية مصر العربية "

وتأتى هذه الندوة انطلاقا من استراتيجية وزارة الطيران المدنى برئاسة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني التى تهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص والجهات المتخصصة التى تمتلك الخبرة في مشروعات التنمية بقطاع الطيران وتنظيم برامج تدريبية لإعداد كوادر ذات كفاءة عالية

وخلال الندوة قدم المهندس عاطر عزت حنوره رئيس قطاع المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية شرحا توضيحيا لموضوع الندوة كما استعرض دور وحدة المشاركة فى تقديم المشورة للشركات القابضة بمختلف الوزارات وخاصة تلك التى تدير مرافق عامة فى كيفية هيكلة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والتى تشمل البنية التحتية والمرافق والخدمات العامة .

تناولت الندوة التى أدارها الدكتور محمود حافظ رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بوزارة الطيران وشارك فيها المحاسب تامر وجيه رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة المالية ولفيف من العاملين بوزارة الطيران والشركات التابعة التعريف العام لكافة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والمراحل الأساسية التي تمر بها وكذلك المعوقات التي قد تواجه تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص ودور الوزارات والجهات الإدارية فى تذليل هذه المعوقات ..

كما تناولت الندوة آليات تنفيذ قرارت مجلس الوزراء الخاصة بالعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، حيث تم استعراض عدد من مشروعات المشاركة التى تمت فى عدد من الوزارات ممثلة في الشركات القابضة التابعة لها فضلا عن استعراض سبل التعاون الممكنة بين مختلف الوزارات في هذا الإطار.