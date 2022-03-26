رئيسة المجلس القومي للمرأة تستقبل السفير الفرنسي في مصر مارك باريتي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم سعادة السفير الفرنسي في مصر مارك باريتي للتعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة.

استعرضت الدكتورة مايا مرسي على جهود الدولة المصرية فى مجال تمكين المرأة مؤكدة ان المرأة المصرية تتمتع بدعم كبير من القيادة السياسية ، مشيرة الى إطلاق "الاستراتيجيةُ الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 "والتى تتماشي مع رؤية مصر 2030، حيث تعد مصر الأولى على مستوى العالم التى تطلق استراتيجيتها الوطنية فى إطار أهداف التنمية المستدامة.. وتتضمن أربعة محاور رئيسية.

واشارت رئيسة المجلس رؤية مصر الدولية بشأن المرأة والبيئة وتغير المناخ فى لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة فى نيويورك من خلال سبعة ركائز أساسية

وأشارت الدكتورة مايا مرسي الى دور المجلس القومى للمرأة واختصاصاته وفروعه بالمحافظات ولجانه، مؤكدة على أنه من أدوار المجلس التنسيق والتشبيك وتقديم الدعم الفني والدعوة للتغيير ورفع الوعي المجتمعي ووضع الخطط الوطنية للنهوض بالمرأة ومتابعة تنفيذ وتقييم الخطط الوطنية والسياسات العامة وابلاغ شكاوى المرأة للجهات المعنية بحلها ومتابعة التدخلات بصددها واستحداث وسائل للتواصل ورفع الوعي بقضايا المرأة مثل حملات طرق الأبواب التي حققتْ 42 مليون زيارة.

وأشاد السفير الفرنسي في مصر مارك باريتي بجهود مصر المبذولة في مجال تمكين المرأة والتي تتماشى مع سياسة فرنسا ولاسيما خلال ترأسها للاتحاد الأوروبي لستة أشهر حيث تعد قضايا المرأة من أولوياتها. كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في شتى المجالات لتحقيق تمكين المرأة، مضيفا أن المجتمع المدني المصري نشيط للغاية خاصة النساء حيث لديهن طاقة للعمل وللمضي قدما على كافة الأصعدة. وأخيرا أشار إلى أن كل من سفارة فرنسا والمعهد الفرنسي بمصر نظما احتفالية اليوم العالمي لحقوق المرأة في 8 مارس 2022 حول موضوع "النسوية والحفاظ على البيئة"، وذلك وفي سياق التغيرات المناخية التي تواجهها مجتمعاتنا، واستقبال مصر في نوفمبر 2022 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27.