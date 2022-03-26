وزير القوى العاملة يشهد حفل زفاف جماعي بالأقصر

امتدت جولة وزير القوى العاملة محمد سعفان في إطار جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد من محافظة قنا إلي الأقصر ليشهد الوزير ونائب المحافظ الدكتور محمد عبد القادر خيري، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر ، والنائب محمد عطا نائب مجلس الشيوخ ، والنائب محمد خليل العماري عضو مجلس النواب فعاليات مبادرة "فرحة عمرى" التى نظمتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتتواكب مع الاهتمام الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسى برعاية الشباب وتمكينهم بإطلاق العديد من الإجراءات والبرامج الاجتماعية وغيرها التى تسهم في إحداث التنمية البشرية المطلوبة فضلا عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وذوى القدرات الخاصة والأرامل والمطلقات ودمجهم فى المجتمع.

وشارك الوزير ونائب المحافظ، ورئيس جامعة الأقصر، ونائبي النواب والشيوخ فى مشهد إنساني رفيع فى مراسم عقد قران 4 عروسات من الفتيات الأكثر احتياجاً، وكان الوزير والمحافظ وكيلين لعروستين، والنائبين محمد عطا والعماري وكيلين لعروستين.

وسلم الوزير دعما ماليا لـ 5 عروس بـ 95 ألف جنيه مساهمة من بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسات المجتمع المدنى تعينهم على تكوين أسرة وتخفف عن كاهلهم أعباء الزواج فى ظل غلاء المهور ومستلزمات تكون عش الزوجية، وذلك بحضور ، وذلك بحضور عبده هاشم مدير مديرية القوي العاملة العاملين ، ولفيف من الأهل والأقارب والأحباب .

كما سلم الوزير 4 ثلاجات، و4 بوتوجازات، و4 غسالات، و4 كاتيل ، فضلا عن مفروشات ، لكي يحيوا حياة كريمة.

وألقى سعفان كلمة هنأ فيها العرسان بعقد قرانهم، معرباً عن سعادته بمشاركته فرحتهم، ومتمنيا لهم حياة زوجية سعيدة وشكر كل من أسهم وقام بتنظيم هذا الحفل الكبير لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور في نفوس الأيتام والأولى بالرعاية .

وقال الوزير فى كلمته: "بارك الله لكم وبارك عليكم ، وجمع بينكم فى خير"، موصيهم بالتحلي بالمودة والرحمة، كما أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام ، حتى تكون بداية الحياة الجديدة مملوءة بالخير والمحبة والسعادة .

وأشار الوزير إلى أهمية مشاركة المجتمع المدنى فى مثل هذه الاحتفالات خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدنى ، مؤكدا أن هذه المشاركة تعمل على تقوية العلاقات بين المجتمع.

وقال وزير القوى العاملة : إن محافظة الأقصر من المحافظات المحببة إلى قلبه ، لطيبة أهلها وتكاتفهم ، خاصة فى ظل الأيام التى نعيشها اليوم ، وهو ما ظهر جلياً فى الحدث السعيد التى نسعد بوجودنا فيه اليوم ، لنقدم فيه واجبنا نحو هذا الشعب الطيب الأصيل كل ما يحتاجونه في حياتهم اليومية .

وأكد الوزير ، أن هذا التقليد الذي تسعى الوزارة حالياً لتعميمه فى مختلف محافظات الجمهورية ، وهو مساعدة المحتاجين والأيتام على بدء حياة جديدة سعيدة يملؤها الحب والرحمة والود والألفة فى رباط مقدس شهده جميع الأهل والأحباب ، ومعبراً عن سعادته بوجوده اليوم بجوار إحدى العرائس وكيلاً لها ، وهو شعور ملأ القلب بالسعادة والفخر لما وفقنا فيه الله عز وجل من مساعدة لتلك الأسر .

وموجها ً رسالة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحضور بضرورة تكثيف عمل مثل هذه الإحتفالات فى كافة ربوع المحافظة لمساعدة أبنائنا من الأيتام والمحتاجين على بدء حياة جديدة ، وبذل المزيد من الجهد من قبل الجهات المختصة المتعاونة معنا في تنظيم هذا الاحتفال ومنها عدد من شركات القطاع الخاص وغيرها .

ونوه الوزير إلى ضرورة التكاتف بين طوائف الشعب داخل القرى والمدن بالمحافظات ، فى أوقات الرخاء وأوقات الأزمات على وجه الخصوص ، وانتهاج ثقافة جديدة فى المجتمع ليس من بين مفرداتها الانانية وحب الذات ، وإنما أساسها حب بعضنا البعض ورغبتنا فى مساعدة بعضنا البعض لتحقيق مزيد من التماسك المجتمعي بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة للتنمية المستدامة .

ووجه الوزير مديرية القوى العاملة بالأقصر بمتابعة الزيجات الأربعة التى تمت اليوم ، فى حياتها القادمة وتلبية كل احتياجاتها وطلباتها لتحقيق آمالهم وطموحهم في عيش "حياة كريمة" يسودها الأمان وتحفها المحبة ، ولن يتحقق ذلك إلا إذا وضع كلا الزوجان نصب أعينهم كتاب الله وسنة رسوله الذى تم عقد قرانهم عليه كأساس فى حياتهم القادمة حتى يكتب الله عز وجل لهم الحياة السعيدة .

بدوره رحب نائب المحافظ بالوزير ، على أرض محافظة الأقصر ، مقدماً له الشكر والتقدير على رعاية هذا الاحتفال الكريم ، كما قدم التهنئة للعروس على بدء حياة جديدة وأسرة جديدة نتمنى لهم التوفيق والنجاح فيها، وأن يهبهم المولى عز وجل ذرية صالحة تكون سنداً وعوناً لهم فى حياتهم القادمة ، ومؤكداً استعداد المحافظة لتقديم أي مساعدة أو خدمة تساهم فى تحسين مستويات معيشة الأزواج والزوجات .

من جانبه رحب رئيس الجامعة الأقصر ، بالوزير والحضور بهذا العرس الكريم ، مهنئا العروسان أصحاب إحتفالية اليوم بهذه الزيجة الكريمة متمنياً من الله أن يبارك لهم فى حياتهم القادمة فى سعادة وسرور وفرح .

كما أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بحضور الحفل الكريم ، مؤكداً استعداد الجامعة لمساعدة العروسات وفقاً إمكانياتها المتاحة فى أى إحتياج لهم يخص معيشتهم فى حياتهم المستقبلية القادمة بالتعاون مع ديوان عام المحافظة .

وحرص وزير القوى العاملة على مصافحة العروس جميعاً والتقاط الصور التذكارية معهم، تأكيدا على اهتمام الدولة بكامل أجهزتها بالأيتام وغير القادرين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وشمل الحفل مجموعة من الفقرات الترفيهية ومجموعة من التواشيح والأغاني الدينية والتراثية ، وسادت أجواء الاحتفالية الفرحة والبسمة بين كل الحاضرين .