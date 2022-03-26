عاجل.. بيان الصحة الأسبوعى حول مصابى ووفيات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، أن متوسط عدد الإصابات اليومى بفيروس كورونا بلغ 625 إصابة وذلك خلال الأسبوع الماضى ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن متوسط الوفيات اليومى بلغ 8 حالات جديدة.





وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن متوسط عدد المتعافين اليومى من فيروس كورونا بلغ 615 متعافيًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالى عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 434506 متعافين.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 32 مليونًا و 88 ألفًا و 136 من المحصنين بالكامل حتى الآن، وتناشد الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة من هنا لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.