عاجل- تكامل اقتصادى وتنموى.. تفاصيل مباحثات الرئيس السيسى ونظيره الرواندى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس بول كاجامى، رئيس جمهورية رواندا، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بأخيه الرئيس كاجامى فى مصر، معرباً عن التقدير للعلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الشقيقين، ومؤكداً حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجى مع رواندا فى شتى المجالات، خاصةً على المستوى الاقتصادى والتجارى والأمنى والعسكرى، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين فى أقرب وقت ممكن، وكذا تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر بين الجانبين فى إطار الاتحاد الإفريقى.

كما أكد الرئيس حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لرواندا، لاسيما فى قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم، من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة التى أصبحت لديها تجربة وخبرة عريقة فى تلك المجالات، فضلاً عن نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح التى تقدمها مصر للإسهام فى بناء الكوادر الرواندية.

من جانبه؛ أعرب الرئيس كاجامى عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكدا حرص رواندا على تطوير تلك العلاقات فى مختلف المجالات، لاسيما التعاون التجارى والاقتصادى، فضلاً عن اهتمام بلاده بتعظيم الدعم الفنى الذى تقدمه مصر للكوادر الرواندية فى مجالات بناء القدرات، وكذا الحصول على دعم الشركات المصرية العاملة فى مجال البنية التحتية، خاصةً فى ضوء الأجندة التنموية الطموحة التى تسعى رواندا لتنفيذها.

كما أشاد الرئيس الرواندى بالدور المحورى الذى تضطلع به مصر إقليمياً على صعيد صون السلم والأمن، مشيداً فى هذا الصدد بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار فى منطقة البحيرات العظمى وشرق إفريقيا وحوض النيل، والتى انعكست على الدعم المصرى الكبير لحل القضايا العالقة فى هذا الإطار خلال المرحلة الماضية، فضلاً عن الدور المصرى المؤثر داخل أروقة الاتحاد الأفريقى، خاصةً فى ضوء ثقلها التاريخى سياسياً واقتصادياً بالقارة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية، وقد أكد الرئيس فى هذا الصدد ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة فى إطار زمنى مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمى، وذلك استناداً إلى قواعد القانون الدولى ومقررات مجلس الأمن.

كما تم استعراض سبل تحقيق التكامل الاقتصادى والتنموى بين دول حوض النيل، حيث تم التوافق حول أهمية الانخراط فى حوار بناء وفعال من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجى بين دول حوض النيل بهدف دفع المصالح ومواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية الشاملة لجميع شعوب المنطقة.

وفى ختام المباحثات؛ شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين فى مجالات التدريب الدبلوماسى، والشباب، ودعم الرياضة، والمتاحف، وتكنولوجيا المعلومات والبريد.