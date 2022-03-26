مصر محور إقليمى لصناعة مراكز البيانات (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى جهود مصر لتتحول إلى مركز إقليمى لصناعة مراكز البيانات: مراكز البيانات هى مرفق مادى تستخدمه المؤسسات لاستضافة التطبيقات والبيانات المهمة، وتستضيف مراكز البيانات المشتركة البيانات للعديد من الكيانات المنتجة للبيانات، وتوفر الطاقة والتبريد والتأمين لاستضافة الأجهزة والخوادم "السيرفرات".

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