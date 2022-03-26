المفتى ينعى نقيب المحامين رجائى عطية: فقدنا قامة وطنية كبيرة

جدة - نرمين السيد - نعى الأستاذ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، رجائى عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الذى وافته المنية اليوم السبت إثر تعرضه لأزمة صحية أثناء ممارسة مهام عمله بمحكمة جنوب الجيزة عن عمر يناهز 84 عامًا.





وأكد مفتى الجمهورية أننا فقدنا قامة وطنية كبيرة، أدى دوره وواجبه الوطنى وأثرى بفكره وكتاباته العديد من المجالات، وخدم مهنته على أكمل وجه حتى اللحظات الأخيرة من حياته. كما توجه فضيلة المفتى بخالص العزاء والمواساة للفقيد ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه وكل أعضاء نقابة المحامين، سائلًا المولى (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان.

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