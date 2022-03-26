عاجل.. بول كاجامى: المحادثات مع الرئيس السيسى كانت مثمرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف كاجامى، فى مؤتمر صحفى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، بقصر الاتحادية، أنه عقد محادثات مثمرة مع الرئيس السيسى، متمنيا تعميق الشراكة بين البلدين.
وأوضح أن جائحة كورونا ذكرتنا بأهمية الترابط أكثر من ذى قبل، فلا يمكن لبلد أن يتعامل بمفرده مع أزمة عالمية.
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