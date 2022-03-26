/688244/مرتضي-منصور-رئيس-نادي-الزمالك-ينعي-رجائي-عطية-نقيب-المحامين

نعى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ببالغ الحزن عطية نقيب المحامين ، الذي وافته المنية اليوم السبت، داعيًا الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر رئيس نادي الزمالك عبر حسابة الرسمي"فيس بوك:"المستشار مرتضي منصور المحامي بالنقض ينعي أحد أعلام المحامين وأستاذ أجيال تعلموا منه آداب مهنة المحاماة الفقية الكبير الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين وشيخهم الجليل .

وأختتم:”رحمة الله واسكنه فسيح جناته ولأسرته ومحبية وتلامذته الصبر والسلوان".

وتوفي نقيب المحامين رجائي عطية اليوم السبت، خلال وجوده بقاعة محكمة جنايات الجيزة.

تصريحات فيريرا

وقال فيريرا: الجهازي الفني للزمالك قوي ، وسنكون مجموعة عمل قوية للوصول إلى النجاح

وتابع:" فيريرا: أريدكم أن تثقوا في أنني موجود في الزمالك بكل فرحة وسعيد جدا بعودتي للنادي التي كنت سعيدا فيه من قبل".

وواصل:" ما يحدث في الزمالك يحدث في أي ناد في العالم، مهمتي هو أن أجعل اللاعبين أفضل، وأن أجعل الفريق أفضل.

وأختتم:"فيريرا:"علينا الاتحاد من أجل هدف واحد، وهو الفوز بالدوري والكأس والتأهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل:".

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك

الجدير بالذكر أن حقق فريق الوداد المغربي الفوز علي الزمالك بنتيجة 1/0،ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وختض الزمالك المباراة بقوة وهدد مرمى الوداد في أكثر من كرة في ظل تكتل الفريق المغربي في الدفاع، وأضاع كرة زيزو أخطر فرص المباراة ولكن تألق لاكناوتي حارس الوداد وأخرج الكرة.

وفي الدقيقة 33 أتيحت فرصة التسجيل لعمر السعيد بعد خروج خطأ من التكناوتي ولكن لم يستغلها الأول ويسكنها الشباك ليضرب الكرة بالرأس خارج المرمى، وحاول بعدها الزمالك عدة محاولات من أجل تعديل النتيجة.

لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، في إنتظار تعديل الزمالك للنتيجة من خلال التغييرات التي سيجريها فيريرا بالشوط الثاني.