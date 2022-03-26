/688243/أول-تعليق-من-حمدي-فتحي-بعد-الفوز-على-السنغال-صور

واصل لاعبي المنتخب الوطني احتفالاتهم بالفوزعلى السنغال فى المباراة التي إقيمة أمس الجمعة، ضمن تصفيات كأس العالم.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ونشر حمدي فتحي لاعب منتخب مصر عبر حسابة الرسمي"فيس بوك"، وكتب:" الحمد لله ربنا يكملها علي خير".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي في العاصمة السنغالية داكار، في مباراة الإياب للجولة الأخيرة من التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

فيما يوم الثلاثاء المقبل، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب استاد داكار الدولي بالعاصمة السنغالية.

حيث لا يحتاج المنتخب الوطني غير التعادل أو الفوز لضمان التأهل لكأس العالم، وفي حالة فوز السنغال بهدف سوف يحتكم الفريقان لركلات الترجيح، وفي حالة فوز السنغال بأكثر من هدف، سيتأهل على الفور.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط : عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور- مجدي أفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد- مروان حمدي.

قائمة السنغال لمواجهة مصر

فى حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - ألفريد جوميس "رين الفرنسي" - سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي"

فى خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني" - ساليو سيس "نانسي الفرنسي" - كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" - بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني" - عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي" - إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي" - عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي" - فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

فى خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي" - بابي جاي "مارسيليا الفرنسي" - نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي" - إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي" - مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي" - مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني" - جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".

فى خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" - إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي" - بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي" - كيتا بالدي "كالياري الإيطالي" - حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي" - بولاي ديا "فياريال الإسباني" - فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي" - مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".