/688241/بسبب-كيس-زبالة-مقتل-طالب-فى-مشاجرة-بالغربية

لقى طالب مصرعه، متأثرا باصابته بعدة طعنات نافذة من سلاح أبيض على يد جاره، فى مشاجرة بسبب " كيس زبالة "، بقرية ميت عساس التابعة لدائرة مركز سمنود . تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من الأهالى، تفيد بمصرع الشاب أدهم ابوالعنين، يبلغ من العمر18 سنة، طالب، متأثرا بأصابته بعدة طعنات نافذة من سلاح أبيض على جاره " م . ال "، فى العشرينات من العمر، وقام بأصابة نفسه من سلاح الجريمة ثم فر هاربا.

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز سمنود إلى مكان الحادث، وتبين من خلال سؤال شهود العيان، أنه نشبت مشاجرة بين الطرفين بسبب نقل " كيس الزبالة" من أمام المنزل، وتطور الأمر إلى قيام الجانى بأشهار السلاح الابيض وطعن المجنى عليه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال، وقام المتهم بتسليم نفسه للشرطة مدعيا قيام المجنى عليه بإصابته بجرح من سلاح أبيض، وتم القبض عليه.وتكثف ادارة البحث الجنائى، من جهودها للتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى للكشف الطب الشرعى عليها، وتحرر محضر بالواقعة، لاخطار النيابة العامة واستكمال التحقيقات.

تحرير 10 محاضر تموينية فى الغربية

وفى سياق أخر، تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز كفرالزيات وذلك خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز كفرالزيات، وحررت 10 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.