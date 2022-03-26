دنيا سمير غانم وزوجها وأشرف زكي.. أبرز النجوم المشاركين في جنازة أحمد حلاوة

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انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان الكبير الراحل أحمد حلاوة الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة عن عمر يناهز الـ 73 عاما، وحرص عدد من نجوم الفن على حضور الجنازة التي أقيمت في المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد.

دوت الخليج ترصد لقطات من صلاة جنازة أحمد حلاوة

صلاة جنازة أحمد حلاوة

حضر عدد من نجوم الفن في جنازة الفنان أحمد حلاوة ومنهم الفنان والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان إيهاب فهمي عضو نقابة الممثلين ومنير مكرم عضو النقابة بجانب الفنانة نهال عنبر والفنانة دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان والفنان سامح الصريطي.

ومن جانبه الفنان منير مكرم كان أول من أعلن وفاة الفنان احمد حلاوة وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وكتب عبر صفحته: الدوام لله الفنان أحمد حلاوة الفنان القدير، أما هبة حلاوة ابنة الفنان الراحل كشفت من قبل عن تفاصيل حالة والدها.

جنازة أحمد حلاوة

وقالت هبة أحمد حلاوة: “مازال والدى يتلقى العلاج داخل المستشفى ونتمنى الشفاء له قبل بداية شهر رمضان.. ونأمل ونتعشم فى كرم الله أن يتم شفاء والدى أحمد حلاوة، ويأتى شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان أطمئن كل محبيه.. التحسن بسيط والحالة مستقرة مازلنا فى المستشفى لتلقى العلاج ومع دعواتكم وكرم الله سوف يكون فى أحسن حال قريبا”.

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يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير أحمد حلاوة في الدراما كان مشاركته في بطولة حكاية "90 يوم" ضمن حكايات الموسم الثاني من مسلسل "ورا كل باب" ويضم العمل في بطولته عدد من النجوم مثل نضال الشافعي، عفاف رشاد، أحمد رفعت، ميمي جمال، وآخرين والعمل من إخراج أحمد صالح.

ولكن رحل الفنان أحمد حلاوة دون أن يرى فيلمه الأخير "الجواهرجي" الذي انتهى من تصويره ويشارك به الفنان محمد هنيدي ومنى زكي والفيلم من تأليف عمر طاهر والإخراج لـ إسلام خيري ويضم العمل في بطولته كلا من لبلبة وعارفة عبد الرسول وأحمد صلاح حسني وتارا عماد.