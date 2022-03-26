أشرف زكي يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل مكالمة الوداع مع أحمد حلاوة «فيديو»

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كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جمعته بالفنان القدير أحمد حلاوة قبل رحيله عن عالمنا أمس الجمعة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مكالمة الوداع بين أشرف زكي وأحمد حلاوة.

جنازة أحمد حلاوة

وقال زكي خلال لقائه مع موقع «دوت الخليج» خلال صلاة الجنازة على الراحل أحمد حلاوة: "كلمني وكلم نهال عنبر وكان بيطلب مني الدعاء وبيشكر الأسرة الفنية كلها وكان مبسوط.. واسم أحمد حلاوة هيفضل مرتبط بمسرح الطليعة".

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل أحمد حلاوة ظهر اليوم السبت مز المجمع الإسلامي بالشبخ زايد في حضور منير مكرم، دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وعدد من نجوم الفن.

نجوم الفن ينعون أحمد حلاوة

وحرص عدد من نجوم الفن على نعى الفنان الدكتور أحمد حلاوة، الذى وافته المنية، امس الجمعة، عن عمر ناهز 73 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داعين له بالرحمة والمغفرة.

فغرد الفنان القدير نبيل الحلفاوى، قائلا: "رحم الله الزميل الفنان أحمد حلاوة، كان له حضورا مميزا، أجاد في مختلف نوعيات الشخصيات التي جسدها، أسكنه الله فسيح جناته وخالص العزاء لأسرته ومحبيه"، بينما قال الفنان أحمد السعدني: "الله يرحم الدكتور أحمد حلاوة ويسكنه فسيح جناته، راجل محترم وطيب وممثل كبير وأستاذ فاضل، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون".

نشرت الفنانة نجلاء بدر، صورة الفنان الراحل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، مقدمة العزاء لأسرته ومحبيه.

وكتبت نجلاء بدر: «لا إله إلا الله البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. الفنان أحمد حلاوة في ذمة الله»

طالب كريم عبد العزيز جمهوره بالدعاء للراحل، وقدم التعازي لأسرته، حيث نشر صورة له عبر حسابه على «فيسبوك»، وعلق قائلًا: «البقاء والدوام لله.. رحمة الله عـلى الفنان القدير أحمد حلاوة نسالكم الدعاء وقراءة الفاتحة.. خالص التعازي لأسرته ومحبيه».

السيرة الذاتية للفنان أحمد حلاوة

نشأ أحمد حلاوة وعاش في منطقة باب الشعرية بالقاهرة، أحب السينما والفن، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم أخراج بعدما حصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة الدبلوم من معهد ليوناردو دافينشي بالقاهرة في الديكور، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية في التمثيل والإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973.

ولم يتوقف عند هذا بل حصل على دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للفنون المسرحية في الإخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا.

شغل العديد من المناصب أهمها معيد في قسم التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون، أخصائي مسرح بالثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة، وقام بتدريس المسرح بكليات التربية النوعية بإلاضافة إلى عمله مخرجًا متميزًا بالمسرح القومي ومشرفًا فنيًا لمسرح الطليعة.