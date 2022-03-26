أنغام تكشف سبب اعتذارها عن فيلم «العشق والهوى» وتضع شرطًا للعودة إلى التمثيل

/688231/أنغام-تكشف-سبب-اعتذارها-عن-فيلم-العشق-والهوى-وتضع-شرطا-للعودة-إلى-التمثيل

كشفت المطربة المصرية أنغام عن سبب رفضها المشاركة في فيلم «العشق والهوى» للنجم أحمد السقا والفنانة منى زكي، فضلًا عن شرط عودتها للتمثيل من جديد.

دوت الخليج يرصد شروط أنغام للعودة للتمثيل وسبب رفضها المشاركة في فيلم «العشق والهواء».

أنغام ببرنامج سهرانين

قالت أنغام خلال حلولها ضيفة على برنامج «سهرانين» تقديم الفنان أمير كرارة عبر فضائية أون إي: "اتعرض عليا فيلم العشق والهوى واعتذرت عنه، لأني كنت حامل".

وأضافت: "خطوة التمثيل كانت ممتعة، كنت عايزه أعملها لأنها كانت تنقصني.. لم أقصد الابتعاد عن التمثيل ولو جاتلي حاجه حلوة ومهمة هعملها".

تصريحات أنغام في «سهرانين»

وسبق وأن فجرت في الجزء الأول عدد من التصريحات أبرزها:

أحمد زكي كان حبيبي، وفي سهرة قالي جملة عمري ماهنساها وهي أنتي عبدالحليم الستات

- أحمد زكي كان عنده وجهة نظر، إن طريقة تعبيري تشبه طريقة تعبير عبدالحليم، قدام المسرح

- والدي كان عازف كامنجا وكنت أما بعيط، وأسمع الكامنجا كنت بهدى

- جدتي أم أمي كان صوتها حلو أوي، بس محترفتش الغناء

- بدأت عزف بيانو من 3 ابتدائي، وأول حفلة ليا كان سني 17 أو 18 سنة

-كنت اصغر مطربة معتمدة، كان عندي 15 سنة

- زمان كلام الناس كان بيأثر بس بقيت بفصل تركيزي واركز على الأغنية

- المسرح مكنش غريب عليا أنا دلوقتي بخاف اكتر من زمان

- شنطة سفر كانت بتاعة مطربة تانية بس كانت عجباني فأصريت على والدي إني أخدها ولعت عربيتي عشان أصورها

- شادية أهدتني بسلسلة في عيد ميلادي مكتوب عليها لفظ الجلالة

أنغام تتطرح هتشتاقوا

من جانبه، طرحت الفنانة أنغام، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب أغنيتها الجديدة "هتشتاقوا". وتنتمي أغنية "هتشتاقوا" للطابع الشعبي، وهي التجربة الأولى للفنانة أنغام مع هذا اللون من الغناء، وهي من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري، وكلمات الشاعر عمرو يحيى.

هتشتاقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي ريحكوا .. مفيش غيركوا اللي جرحنا و فرحناكوا و ما فرحنا و حقنا جاي مطرحنا و هتجونا بتشتاقوا هتشتاقوا لحبنا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي فهموكوا في صبرنا مين بيستحمل واجهنا و قولنا هنكمل وكل حبيب بيستعمل في وقت الرد اخلاقه

ناسيينكوا وسايبين الزمان هو يفهمكوا يعلمكوا و لما تجونا هنقفل حساب مفتوح وهنخلص قديم و جديد كمان منكوا

هتحتاروا وحبكوا قل مقداره خسارة شوقنا كان غالي عشان مانكونش ظالمنكوا هتيجوا تشوفوا ده بعينكوا ويبقى ربنا يعينكوا ده كل فراق ليه اسراره

هتحتاروا تعيشوا الليل و افكاره وتسهروا زينا ليالي وهتحسوا اللي بنحسوا وعمركوا راح يضيع نصه وبتحاولوا ياعيني تنسوا ولو شوفتونا تداروا

أغنية «هتشتاقوا» كلمات عمرو يحي، الحان مصطفى العسال، توزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر امير محروس، وتريات هاني فرحات، صولو اورج محمود شاهي، اكورديون وائل النجار، ناي احمد خيري، قانون علي شاكر، جيتار مصطفى اصلان، باص جيتار احمد رجب، طبلة نجم، رق هشام العربي.