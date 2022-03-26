الرئيس السيسي: زيارة رئيس رواندا للقاهرة تعكس مدى قوة العلاقات بين البلدين

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته وترحيبه بالرئيس الرواندي في القاهرة، مؤكدا أنها تحمل الكثير من معانى الإخاء والترابط بين مصر ورواند، وتعكس مدي قوة العلاقات الثنائية، متابعا: "تأتى هذه الزيارة استمرارا للتواصل والتنسيق المستمر بيننا حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية.. ونعتز كثيرا باللقاء مع الرئيس الرواندي والتي تتسم بالتفاهم والود والاتفاق في وجهات النظر حيال العديد من القضايا، ونحرص على تبادل الرؤي تقديرا لدوره الإقليمى والقارى، ولما تتسم به رؤيته بعمق وسداد في القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس رواندا بقصر الاتحادية: "أعرب عن تقدير مصر وفخرها بتجربة رواندا الرائدة في التنمية تحت قيادته.. والتي انطلقت بالبلاد من مرحلة التحديات والصعاب إلى مرحلة تحقيق الرؤية التنموية الطموحة على كافة الأصعدة.. وقصة نجاح افريقية ملهمة والتي ظهرت ثمارها على أرض الواقع خلال الفترة الماضية".