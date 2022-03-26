مفتي الجمهورية ينعى نقيب المحامين وعضو مجمع البحوث الإسلامية رجائي عطية

نعى الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- رجائى عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الذي وافته المنية اليوم السبت إثر تعرضه لأزمة صحية أثناء ممارسة مهام عمله بمحكمة جنوب الجيزة عن عمر يناهز 84 عامًا.

وأكد مفتي الجمهورية أننا فقدنا قامة وطنية كبيرة، أدى دوره وواجبه الوطني وأثرى بفكره وكتاباته العديد من المجالات، وخدم مهنته على أكمل وجه حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

كما توجه فضيلة المفتي بخالص العزاء والمواساة للفقيد ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه وكل أعضاء نقابة المحامين، سائلًا المولى (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان.